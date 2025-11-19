Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực tại Đắk Lắk

Mưa lũ những ngày qua khiến hầu hết 34 xã, phường phía Đông và một số xã phía Tây tỉnh như Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Ea Súp… bị lũ lụt, ngập lụt, sạt lở, lũ quét; nhiều nhà dân bị ngập, chia cắt.

Mưa lũ những ngày qua khiến hầu hết 34 xã, phường phía Đông và một số xã phía Tây tỉnh như Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Ea Súp… bị lũ lụt, ngập lụt, sạt lở, lũ quét.

Nhiều nhà dân bị ngập, chia cắt. Khoảng trên 1.000 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại; trên 300 con gia súc và khoảng trên 5.000 con gia cầm bị cuốn trôi; các tuyến quốc lộ 29, đường Tỉnh lộ 2, đoạn qua xã Quảng Điền (đường nối huyện Krông Ana với huyện Lắk) cũng bị ngập cục bộ./.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đắk Lắk phải tiếp cận, bằng mọi giá cứu dân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Đợt lũ này vượt ngoài dự báo, cao hơn mọi mốc lịch sử, diễn biến nhanh và nguy hiểm, nên yêu cầu tỉnh đặt công tác cứu dân lên ưu tiên số 1."