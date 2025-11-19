Phó Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tại một số khu vực trên địa bàn và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk triển khai công tác phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời dân vùng nguy hiểm về ngập lụt đến nơi an toàn trước khi trời tối, kể cả việc sử dụng máy bay trực thăng trong tình hình thời tiết cho phép. Vì dự báo đêm nay mức lũ ở một số con sông trên địa bàn sẽ cao hơn mức lịch sử năm 1993. Hiện có rất nhiều người dân đang cần cứu trợ.

Cho đến trưa 19/11, hầu hết các xã, phường nằm phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk đều ngập sâu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết: công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn trong tình hình thời tiết bất lợi. Có nơi thiếu phương tiện, nơi có phương tiện lại không thể tiếp cận khu vực ngập.

Hiện vẫn chưa thể thống kê hết số hộ dân bị ngập bởi nhiều vùng mất liên lạc. Thủy điện sông Ba hạ lúc 10 giờ sáng nay đã xả lũ trên 10.000m3/s.

Hiện Quân khu 5 đang điều thêm phương tiện và lực lượng đến khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ di dời dân.

Ghi nhận trong đầu giờ chiều 19/11, Quốc lộ 1 và tất cả các tuyến quốc lộ còn lại trên địa bàn tỉnh đều chia cắt nên công tác di chuyển cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn./.

Cận cảnh mưa lớn gây ngập tại Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt ở nhiều địa phương, chia cắt nhiều khu dân cư tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk.