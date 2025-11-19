Đắk Lắk: Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 19C

Sáng 19/11, tại khu vực thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một điểm sạt lở đất do mưa lớn, khiến tuyến Quốc lộ 19C bị ách tắc, các phương tiện không thể lưu thông.

Theo ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa, điểm sạt lở tại km 87 trên tuyến Quốc lộ 19C. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp cùng dân quân, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường và huy động người dân tham gia khắc phục.

Các lực lượng đã đào, vét đất đá, mở rãnh thoát nước, khơi thông và thu dọn bùn đất tràn xuống mặt đường, tạo lối đi tạm để phương tiện qua lại. Các lực lượng cũng đặt biển cảnh cáo và túc trực để ngăn không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Địa phương đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng khắc phục thông tuyến. Hiện tại, các đơn vị đã thông tuyến được 1 làn xe, phần còn lại vẫn đang tiếp tục xử lý, cố gắng từ giờ đến chiều sẽ khơi thông để xe cộ lưu thông qua lại, ông Hoài thông tin.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tình hình mưa lớn từ ngày 15 đến 19/11 trên địa bàn tỉnh đã và đang gây ngập lụt ở nhiều địa phương, chia cắt nhiều khu dân cư.

Mưa lũ những ngày qua khiến hầu hết 34 xã, phường phía Đông và một số xã phía Tây tỉnh bị lũ lụt, ngập lụt, sạt lở, lũ quét. Nhiều đoạn Quốc lộ, tỉnh lộ cũng bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông và nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Tại điểm Quốc lộ 29 có 13 điểm ngập bị ách tắc giao thông và 3 điểm ngập nhưng các phương tiện vẫn lưu thông được. Nhiều đoạn Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 12, Quốc lộ 19C cũng bị sạt lở, ngập lụt.

Các lực lượng chức năng cũng đang triển khai lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh cáo và túc trực để ngăn không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Dự báo từ trưa đến tối 19/11, lũ tại các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Cảnh báo các xã ngập lụt diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các nơi có địa hình dốc, ngập lụt tại các khu dân cư, một số tuyến đường tại các đô thị.

Do đó, khuyến cáo mực nước trên các sông suối trên toàn tỉnh đang ở mức rất cao, nước chảy siết người dân hết sức chú ý khi tham gia giao thông và các hoạt động gần các ngầm tràn, ven sông suối, các nơi có địa hình đồi núi./.

Cận cảnh mưa lớn gây ngập tại Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt ở nhiều địa phương, chia cắt nhiều khu dân cư tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk.