Mưa lớn gây ngập lụt tại một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Đắk Lắk

Mưa lớn từ chiều 16/11 đến sáng 17/11 tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến cho nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn ngập lụt, gây chia cắt giao thông.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại các vị trí xung yếu để rào chắn cảnh báo, điều tiết giao thông.

Sáng 17/11, ông Nguyễn Bá Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Tại khu vực km68+700 Quốc lộ 29 thuộc khu vực xã Đức Bình bị ngập đoạn dài khoảng 200m, sâu hơn 1m.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng tại địa phương đã giăng dây, chốt chặn hai đầu không cho xe qua lại. Nguyên nhân là do mưa lớn từ chiều tối qua đến sáng nay nên đoạn quốc lộ này bị ngập. Đến 9 giờ sáng nay, nước nước bắt đầu rút chậm nhưng các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh Nguyễn Chí Hiền cho biết, đến khoảng 10 giờ sáng 17/11, trên địa bàn có 4 vị trí tại các đoạn đường thuộc tỉnh lộ bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài từ tối 16/11.

Hiện lực lượng chức năng của xã đã chốt chặn ở các vị trí này không cho người dân qua lại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Có 7 hộ dân ở khu vực có khả năng ngập sâu cũng được lực lượng địa phương di dời đến nơi an toàn.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk do mưa lớn nên nhiều khu vực tại Quốc lộ 29 (đoạn thuộc xã Đức Bình, xã Sông Hinh) bị ngập sâu. Đây là tuyến đường chính nối khu vực Đông - Tây của tỉnh Đắk Lắk nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe trong sáng 17/11.

Báo cáo từ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên, do mưa lớn, đến 10 giờ ngày 17/11, Quốc lộ 29 đoạn qua khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có 9 vị trí nước ngập tràn mặt đường, sâu từ 0,1 - 1m. Đơn vị đã giăng đây, đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn xã Yang Mao, Cư Pui trong sáng 17/11.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Pui Huỳnh Duy Trung cho biết, một số tuyến tỉnh lộ trên địa bàn xã cũng bị ngập cục bộ do mưa lớn từ tối 16/11 đến nay. Lực lượng địa phương đã đến hỗ trợ di dời một số hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 16/11 đến sáng ngày 17/11, nhiều khu vực xã, phường của tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Dự báo từ 48 - 72 giờ tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 17 - 20/11, trên các sông, suối trong tỉnh Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên lưu vực sông Sêrêpốk và sông Ba đạt mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Các sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch và Tam Giang đạt mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk đã phát tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Lũ có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối; sạt lở đất tại sườn dốc ven sông, suối thuộc khu vực các xã: Ea Bá, Suối Trai, Sơn Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Phú Hòa 1, Tây Hòa, P.Bình Kiến, Hòa Sơn, Cư Pui, Vụ Bổn, Krông Bông, Dang Kang, Hòa Sơn, Ea Ning, Dray Bhăng, Hòa Sơn, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Krông Ana, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, Ea Wer…

Người dân cần hết sức cẩn thận khi lưu thông qua ngầm, tràn trên sông, suối nhỏ tại các địa phương được cảnh báo ở trên./.

