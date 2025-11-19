Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đắk Lắk phải tiếp cận, bằng mọi giá cứu dân

Trưa ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc khẩn với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác ứng phó trận lũ đặc biệt lớn đang gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại khu vực phía Đông của tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo của các cơ quan Trung ương và lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết đợt mưa lũ lần này gây ngập sâu diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Xuân và khu vực huyện Tuy An (cũ). Lũ đã vượt mức đỉnh lịch sử năm 1993, khiến nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn. Nhiều nơi nước chảy xiết, ngập sâu nên các phương tiện cứu hộ rất khó tiếp cận.

Hiện tại, lực lượng công an và chính quyền cơ sở đã triển khai di dời dân đến các nhà tránh lũ, đồng thời kích hoạt tối đa phương châm “4 tại chỗ." Công an các xã, phường dùng ca nô, ghe, thúng để cứu hộ. Đặc biệt, tỉnh đã huy động hai canô cỡ lớn hạ thủy tại sông Ba và sông Kỳ Lộ hỗ trợ các điểm ngập sâu…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tỉnh cũng huy động toàn bộ canô, xuồng cứu hộ. Quân khu 5 cũng tăng cường lực lượng để tiếp cận các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, tại nhiều xã như Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, nước chảy xiết và ngập quá sâu nên phương tiện không thể tiếp cận, đặc biệt là 135 người thuộc 40 hộ dân ở xã Đồng Xuân đang bị mắc kẹt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận nỗ lực của các lực lượng tỉnh Đắk Lắk và nhấn mạnh: "Đợt lũ này vượt ngoài dự báo, cao hơn mọi mốc lịch sử, diễn biến nhanh và nguy hiểm, nên yêu cầu tỉnh đặt công tác cứu dân lên ưu tiên số 1."

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 tìm mọi cách tiếp cận, bằng mọi giá cứu dân, phấn đấu trong chiều 19/11 phải tiếp cận và đưa toàn bộ người dân bị mắc kẹt ra nơi an toàn.

Lực lượng công an phải lập chốt tại các điểm ngập sâu, sạt lở, tuyệt đối không cho người dân và phương tiện mạo hiểm đi lại; tăng cường tối đa phương tiện cứu hộ, điều chuyển ngay cho các địa phương đang bị ngập sâu và chia cắt; bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, đặc biệt là lương khô cho người dân khu vực sơ tán, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng cho biết Chính phủ tiếp tục điều lực lượng từ phía Nam chi viện; nếu thời tiết cho phép sẽ huy động máy bay trực thăng của Quân khu 5 để tìm kiếm và cứu dân tại các điểm bị cô lập.

Các lực lượng của Quân khu 5 sẽ trực chiến tại khu vực phía Đông cho đến khi lũ rút hẳn, bảo đảm phương án cứu hộ, cứu nạn nhanh nhất và hiệu quả nhất./.

