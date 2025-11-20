Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hành động quyết liệt nhất để ứng phó với mưa lũ

Chiều 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa và làm việc với tỉnh Khánh Hòa (điểm cầu chính), kết nối trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai.

Huy động tổng lực ứng cứu người dân

Ngay tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Quang Đạo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, bằng mọi cách, các lực lượng tại chỗ của tỉnh Đắk Lắk và Quân khu V tiếp cận ngay một hộ gia đình có 5 người tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đang bị cô lập và kêu cứu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đợt mưa lũ vừa qua, các địa phương đã chủ động kích hoạt phương án phòng thủ dân sự. Sở Chỉ huy tiền phương ở tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng cần chủ động rà soát các khu vực còn chia cắt.

Khu vực đã tiếp cận được, đẩy mạnh việc tiếp tế thực phẩm, nước uống cho người dân. Quân đội duy trì quân số và sẵn sàng nhường chỗ ở tốt nhất trong các doanh trại cho người dân đến sơ tán; bảo đảm an toàn cho nhân dân về tài sản.

Hiện nay, các lực lượng quân đội đã điều động trên 64.500 cán bộ chiến sỹ và hàng nghìn phương tiện tham gia hỗ trợ các địa phương. Ngoài ra, còn có 4 trực thăng thường trực tại Cam Ranh và Phù Cát mang theo lương thực thực phẩm, sẵn sàng ứng cứu cho khu vực ngập lụt.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho rằng, cùng với ứng cứu người dân, các địa phương phải kết hợp với cung cấp kịp thời nhu yếu phẩm. Công tác vận hành điều tiết cần đảm bảo phù hợp, khoa học nhằm giảm thiểu thiệt hại cho hạ du...

Sau khi nghe các địa phương báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng trong công tác phòng, chống đợt lũ lớn nhất trong lịch sử; đồng thời chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản mà nhân dân các địa phương đã phải gánh chịu.

Các địa phương cùng với lực lượng quân đội, công an lên sơ đồ các khu vực có nguy cơ cao, huy động tổng lực để tiếp cận các khu vực ngập sâu, nhất là tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Khi sơ tán người dân phải ưu tiên chọn những khu vực tốt nhất, cung cấp kịp thời lương thực thực phẩm. Cả hệ thống chính trị ở mỗi địa phương cần vào cuộc để hỗ trợ khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ duy trì thông tin liên lạc thông suốt để chỉ đạo ứng phó với mưa lũ và tiếp nhận thông tin của người dân.

Bộ Xây dựng, Bộ Công an phối hợp với địa phương điều tiết giao thông, khuyến cáo người dân; cần thiết, cấm đường để tránh thiệt hại do sạt lở.

Bộ Nông nghiệp phối hợp với Bộ Công thương điều tiết hồ chứa nước phù hợp, không để ảnh hưởng đến hạ du. Bộ Y tế cung cấp các cơ số thuốc cần thiết; hỗ trợ thiết bị vật tư cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân…

Phó Thủ tướng Chính phủ thống nhất việc duy trì lực lượng tại các địa phương để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; xuất cấp lương thực thực phẩm từ nguồn dự trữ Quốc gia để các địa phương hỗ trợ cho người dân.

Tất cả các lực lượng phải hành động nhanh nhất, mạnh nhất, quyết liệt nhất để ứng phó với mưa lũ, cứu dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Các địa phương kiến nghị khắc phục hậu quả

Đợt mưa lũ gần đây tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa vượt mốc lũ lịch sử được ghi nhận nhiều năm trước đây.

Các địa phương cùng lực lượng vũ trang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập và kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, tính đến chiều 20/11, một số khu vực tại tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk còn bị cô lập.

Hàng cứu trợ đến với bà con vùng ngập lụt tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Phát biểu trực tuyến tại điểm cầu Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng cho biết, hiện địa phương cơ bản kiểm soát các điểm ngập lụt cô lập.

Theo số liệu mới nhất, Khánh Hòa thiệt hại rất lớn về sản xuất và hạ tầng khoảng 760 tỷ đồng. Số người chết, mất tích và bị thương còn có thể tăng cao hơn vì một số vùng còn chia cắt và thông tin liên lạc còn chưa thông suốt.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa kiến nghị, Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Lâm Đồng để hạn chế tình trạng sạt lở tại khu vực đèo Khánh Lê.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí để địa phương xây dựng các hồ chứa nước thủy lợi kết hợp với điều tiết xả lũ một cách khoa học và an toàn…

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, các hồ đập trên địa bàn tỉnh đang xả lượng nước rất lớn. Với tinh thần 4 tại chỗ, đến thời điểm này những vùng chia cắt đã cơ bản được đưa đến nơi an toàn.

Đối với 10 trường hợp nuôi cá tầm tại xã Lạc Dương bị cô lập, mất liên lạc, lực lượng chức năng đang tiếp cận để ứng cứu. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng sạt lở nặng tại các tuyến đèo đi về trung tâm tỉnh lỵ…

Đợt mưa lũ vừa qua tại Lâm Đồng khiến cho 4 người chết và thiệt hại tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vẫn còn một số điểm chia cắt, khu vực hạ lưu mức lũ rút chậm. Một số khu vực tiếp cận từ hướng Tây và Tuy Hòa vào rất khó khăn như xã Hòa Xuân, phường Đông Hòa.

Vì thế lực lượng chức năng phải tìm cách tiếp cận các vùng cô lập từ phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng tại chỗ ở địa phương cùng hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an được huy động để hỗ trợ và giải cứu người dân khỏi các nơi nguy hiểm do ngập lụt...

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị duy trì lực lượng vũ trang để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả; Trung ương hỗ trợ lương thực để cấp phát cho người dân địa phương...

Trước đó, ngay sau khi bay trực thăng thị sát toàn bộ vùng ngập lụt tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp xuống kiểm tra tình hình và thăm hỏi người dân ở các khu vực ngập sâu thuộc xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa./.

Mưa lũ gây ngập sâu, nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị chia cắt Ngày 20/11/2025, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, chia cắt.