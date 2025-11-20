Gia Lai: Mưa lũ mấy ngày qua khiến hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5m

Từ ngày 16-19/11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa rất lớn kéo dài, đặc biệt ở Vân Canh lượng mưa lên đến 897mm, ở Quy Nhơn lượng mưa lên đến 879mm.

Mưa với cường suất lớn khiến mực nước lũ lên rất nhanh, gây ngập lụt sâu và diện rộng trên lưu vực các sông Hà Thanh, Kôn, Ba; riêng mực nước sông Hà Thanh cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2009 là 23cm.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5m, nhiều nơi ngập từ 2-3m, phân bố rộng trên toàn tỉnh; tập trung chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, la Sao, la Tul, la Pa, la Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó...

Đợt thiên tai gây thiệt nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhằm sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xuất cấp 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ đặc biệt khó khăn trong đợt lũ này với mức 2 triệu đồng/hộ/tháng và sẽ hỗ trợ liên tiếp trong vòng 3 tháng.

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Gia Lai sẽ có khoảng 5.000 hộ nằm trong diện hỗ trợ này.

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy ban Nhân dân cũng tiếp tục hỗ trợ đối với các nhà bị sập hoặc bị tốc mái với mức hỗ trợ như trong cơn bão số 13 (nhà sập sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái một phần).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, hiện nước chưa rút nên các địa phương không được lơ là, đặc biệt là khu vực trũng thấp chưa cho dân quay về nhà vì vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Các địa phương có các đập tràn, đường giao thông có nước chảy xiết cần tiếp tục bố trí con người và phương tiện canh gác, hướng dẫn người dân, không để chủ quan đi qua các tràn, các đường dẫn đến tai nạn chết người.

Hiện Ủy ban Nhân dân đã chỉ đạo và huy động tất cả các lực lượng và cả hệ thống chính trị tham gia vào việc khắc phục. Những nơi nước rút thì nhanh chóng thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phun thuốc; đồng thời hỗ trợ người dân dọn dẹp, ổn định cuộc sống; ưu tiên khắc phục cho các công trình công cộng như: bệnh viện, các trạm y tế và trường học.

Các địa phương cần tiếp tục tập trung thống kê thiệt hại để báo cáo và kiến nghị hỗ trợ kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng, giao thông, kênh mương thủy lợi để tỉnh tập trung phát triển kinh tế-xã hội./.

