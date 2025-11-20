Khánh Hòa: Triển khai trực thăng tiếp tế cho vùng ngập tại Gia Lai, Đắk Lắk

Sáng 20/11, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không Không quân) đã điều động hai trực thăng vận chuyển hàng trăm phao cứu sinh, áo phao, trang bị cứu hộ chuyên dụng và nhu yếu phẩm đến các địa bàn bị lũ lụt chia cắt tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Đây là những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lớn kéo dài. Nhiều nơi nước dâng nhanh và người dân đang thiếu phương tiện nổi, vật tư cứu sinh.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã khẩn trương kiểm đếm, đóng gói và niêm cất vật chất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho quá trình vận chuyển bằng đường không.

Sư đoàn Không quân 372 đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện bay để kịp thời triển khai các chuyến vận tải đến những vùng ngập sâu, khó tiếp cận bằng đường bộ.

Sư đoàn Không quân 372 chuẩn bị hàng từ sân bay Đà Nẵng và sân bay Phù Cát để thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372, khu vực miền Trung-Tây Nguyên (nơi đơn vị đóng quân hằng năm) thường xuyên chịu tác động của bão lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Đơn vị luôn duy trì chế độ trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ địa phương khi có tình huống khẩn cấp. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, đơn vị đã nhanh chóng xác định các vị trí ngập và thiết lập đường bay phù hợp để tiếp cận khu vực cần cứu trợ.

Thượng úy Phạm Khắc Phúc, Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 930 cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi phi công phải nghiên cứu kỹ địa hình, thời tiết; từ đó xây dựng phương án bay tối ưu nhằm bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ.

Việc điều khiển máy bay đến các vùng ngập sâu luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tuy nhiên toàn đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt yêu cầu được giao.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn có mưa lớn, nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông chia cắt.

Việc triển khai trực thăng cứu hộ kịp thời của Sư đoàn Không quân 372 góp phần quan trọng giúp các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận, vận chuyển hàng cứu trợ, sơ tán người dân, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp./.

