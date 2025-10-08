Trực thăng Trung đoàn 916 khẩn cấp cứu trợ, vận chuyển lương thực cho tỉnh Lạng Sơn

Trực thăng Trung đoàn Không quân 916 sáng 8/10 cơ động mang hàng cứu trợ khẩn cấp tới hai xã bị cô lập ở Lạng Sơn, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ sau bão số 11.

Sáng 8/10, theo lệnh Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân điều hai trực thăng Trung đoàn 916 cơ động cứu trợ khẩn cấp nhân dân vùng lũ Lạng Sơn.

Lúc 9 giờ 50, trực thăng Mi-171 số hiệu Sar-03 do Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng và Đại úy Phùng Tất Thịnh điều khiển cất cánh từ sân bay Gia Lâm, mang theo 2 tấn hàng cứu trợ tới xã Vân Nham.

Vào lúc 10 giờ 15, trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 do Đại tá Nguyễn Bá Đức và Đại úy Nguyễn Đình Luân lái chính tiếp tục mang 2 tấn hàng hóa đến xã Yên Bình. Hai xã này đang bị cô lập do ảnh hưởng của bão số 11.

Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị chia cắt./.