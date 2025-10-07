Cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ người dân di chuyển trong mưa ngập

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 khiến Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập sâu. Lực lượng Cảnh sát Giao thông túc trực xuyên đêm, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn trong mưa lũ.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến Hà Nội mưa rất to suốt đêm 6 rạng sáng 7/10, nhiều tuyến phố như Tố Hữu, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Linh Đàm… ngập sâu 30–50cm, giao thông tê liệt cục bộ.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã huy động 100% quân số, túc trực xuyên đêm tại các điểm ngập, chủ động hướng dẫn, phân luồng, cứu hộ phương tiện chết máy, giúp người dân đẩy xe, đưa người già và trẻ nhỏ qua vùng nước sâu.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đội mưa làm nhiệm vụ, dựng biển cảnh báo, đảm bảo giao thông an toàn. Cùng lúc, công an các quận, huyện phối hợp sơ tán người dân vùng trũng, phòng ngừa tai nạn và sự cố điện. Hình ảnh những chiến sĩ áo vàng giữa mưa lớn trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần trách nhiệm, tận tụy và nhân văn của Công an Thủ đô./.