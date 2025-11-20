Khánh Hòa: Cứu hàng trăm người khỏi các khu vực nguy hiểm, ngập lụt nặng

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 4, cùng các lực lượng cứu nạn, cứu hộ địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và di chuyển hàng trăm người khỏi các khu vực nguy hiểm.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hỗ trợ khắc phục ngập lụt

Sáng 20/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xuồng và 2 xe tải cơ động đến Khánh Hòa để hỗ trợ địa phương ứng phó với mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp.

Cán bộ, chiến sỹ của Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3) đã đến phường Ninh Hòa và Đông Ninh Hòa. Tại đây, lực lượng của đơn vị nhanh chóng tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, tổ chức di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; vận chuyển nhu yếu phẩm; khơi thông các tuyến đường bị bùn đất vùi lấp và gia cố những điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở Khánh Hòa đến nơi an toàn. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Sự chủ động, kịp thời của cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 32 trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ cảnh sát biển” trong lòng nhân dân.

33 người được cứu khỏi xe khách gặp nạn

Sáng 20/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 phát hiện một xe khách 40 chỗ biển kiểm soát 76B-009.52 của Công ty Chín Nghĩa gặp sự cố tại đoạn Cầu Lùng, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tuyến Quốc lộ 1 đang bị ngập sâu do lũ dâng.

Chiếc xe chở 30 hành khách và 3 người trong tổ lái bị mất lái, có nguy cơ bị cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, di chuyển toàn bộ 33 người đến khu vực an toàn, không có thiệt hại về người.

Trước đó, tối 19/11, đơn vị nhận tin báo nhiều hộ dân tại thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu bị cô lập do nước lũ dâng cao. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 8 lập tức triển khai một xe chở quân cùng 10 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo đơn vị điều động toàn bộ lực lượng gồm 30 cán bộ, chiến sỹ để hỗ trợ người dân.

Đồng thời, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 chi viện thêm một xe chở quân, một canô và 10 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu nạn.

Đến 9 giờ 30 ngày 20/11, lực lượng chức năng đã tiếp cận, hỗ trợ và đưa hơn 120 người ra khu vực an toàn. Nhiệm vụ cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Trong ngày 19/11, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng tiếp nhận nhiều tin báo yêu cầu cứu nạn tại các khu vực ngập sâu. Sau khi nhận thông tin, đơn vị đã xuất 36 lượt xe, canô cùng thiết bị chuyên dụng, phối hợp với 241 cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng liên quan triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, tìm thấy một thi thể nạn nhân, đồng thời hướng dẫn thoát nạn và cứu hơn 771 người, trong đó có người bị thương, trẻ nhỏ và người già. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ còn hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, tài sản và hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn tại các vùng bị cô lập.

Tại Khánh Hòa sáng 20/11, hầu hết các địa phương vùng trũng, kể cả một số phường trong tỉnh đều bị ngập lụt nặng và kéo dài trong nhiều ngày qua. Tình trạng ngập lụt tại thành phố Nha Trang tiếp tục diễn biến nặng.

Nước lũ gây ngập sâu nhà dân từ 2 đến 3 mét. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Khu vực siêu thị Go tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang chìm trong nước. Lũ dâng cao hơn một mét gây hư hỏng hàng trăm xe ôtô.

Nhiều tuyến đường tại phường Bắc Nha Trang ngập sâu, có nơi ghi nhận mức ngập trên một mét rưỡi. Nút giao dưới cầu vượt Ngọc Hội bị nước bao phủ, gây ách tắc tại cửa ngõ kết nối phường Nha Trang và khu vực Tây Nha Trang.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lãnh Phạm Trúc Việt cho biết, sáng 20/11, khu vực đèo Cổ Mã và phía Nam đèo Cả xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đất đá tràn xuống mặt đường, có điểm phủ gần hết mặt đường. Địa phương bố trí lực lượng chốt chặn để cảnh báo phương tiện. Xã đã báo cho đơn vị quản lý đường nhằm sớm khắc phục và bảo đảm an toàn giao thông.

Ở khu vực phía Nam Khánh Hòa, nhiều địa phương của các xã Ninh Phước, Phước Hậu, Phước Dinh, Thuận Bắc, phường Đông Hải, phường Phan Rang… đã bị ngập trong biển nước.

Tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Ninh Phước, nước lũ đã tràn và chảy xiết trên đường, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình lưu thông của nhân dân./.

Cận cảnh mưa lũ tại Khánh Hòa diễn biến phức tạp và khẩn cấp Từ ngày 19 đến rạng sáng 20/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, gây ngập úng và chia cắt nhiều khu vực ở tỉnh Khánh Hòa.