Dốc toàn lực ứng cứu, đưa người dân vùng ngập lụt Khánh Hòa đến nơi an toàn

Do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập sâu từ 2 - 3m, công tác cứu hộ được triển khai quyết liệt, khẩn trương, sử dụng tất cả phương tiện.

Từ ngày 19 - 20/11, nước lũ trên sông Cái Nha Trang lên nhanh, gây ngập sâu vào khu dân cư phường Tây Nha Trang, các xã ven sông Cái Khánh Hòa, chính quyền địa phương tăng cường thêm lực lượng ứng cứu nhân dân bị ngập lụt trong đêm.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 huy động 21 xe ôtô các loại, 13 xuồng cứu hộ cùng 387 cán bộ, chiến sỹ mang theo nhiều vật chất, trang thiết bị chuyên dụng đến các khu vực ngập nặng. Lực lượng nhanh chóng tiếp cận từng điểm xung yếu, đưa hàng chục hộ dân bị cô lập đến nơi an toàn.

Tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng như phường Tây Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm và Suối Dầu, lực lượng Vùng 4 Hải quân nhanh chóng triển khai xuồng cứu hộ và xe chuyên dụng tiếp cận từng điểm xung yếu.

Các cán bộ, chiến sỹ liên tục thực hiện nhiệm vụ đưa người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời hỗ trợ dựng điểm trú tạm, di chuyển tài sản, cung cấp lương khô, nước sạch, áo phao cho khu vực bị chia cắt.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chỉ huy lực lượng ứng cứu Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Lực lượng luôn sẵn sàng cơ động cả ngày lẫn đêm, phối hợp chặt chẽ với địa phương ứng cứu nhanh nhất có thể.”

Với lực lượng chức năng cứu hộ tại chỗ, các đơn vị nhanh chóng phối hợp ứng cứu kịp thời. Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trước đó, đơn vị được giao nhiệm vụ trực ứng cứu, hỗ trợ người dân bị ngập lụt ở phường Nam Nha Trang.

Nhận lệnh hỗ trợ phường Tây Nha Trang trong đêm, đơn vị tăng cường lực lượng và quân sự tới ứng cứu bà con. Đơn vị ưu tiên cứu hộ dân ở những nơi nguy cơ cao, sau đó là tất cả bà con vùng ngập lụt.

“Trước tình hình nước lên nhanh, người dân bị cô lập nhiều, từ đêm hôm qua (19/11), chúng tôi kêu gọi các lực lượng và phương tiện của người dân, nhất là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch có cano, thuyền thúng hỗ trợ cứu người dân,” Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang chia sẻ.

Nhiều tổ chức, đơn vị chung tay cùng cơ quan chức năng với mong muốn đưa càng nhiều người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Ông Lê Văn Thành là một người lao động tự do. Trong gia đình ông có tàu, thuyền cỡ nhỏ. Đợt này, ông trưng dụng và mang ra ứng cứu người dân ở khu vực đường 23/10, từ phường Tây Nha Trang đến các xã Diên Khánh. Ông Thành cho biết, còn rất nhiều người dân đang bị mắc kẹt trong vùng lũ.

Nhiều gia đình người dân đứng chờ trên nóc nhà để các lực lượng chức năng ứng cứu. Ông kêu gọi cộng đồng xã hội có phương tiện chở được người, cùng chung sức ứng cứu.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thị sát khu vực ngập lụt phường Tây Nha Trang cho biết, tình hình ở các vùng Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc cũ hiện rất khó tiếp cận với người dân bị ngập lụt.

Nguyên nhân do địa hình chia cắt phức tạp, khu ngập là hẻm, xóm nhỏ, tàu thuyền khó tiếp cận các hộ dân. Hiện các lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa dốc toàn lực ứng cứu, nỗ lực đưa nhân dân đến nơi an toàn.

Trước đó, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh từ ngày 16 đến 6 giờ ngày 20/11, phổ biến từ 200 - 400mm, riêng khu vực vùng núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh 400 - 600mm, cá biệt một số trạm mưa lớn hơn 800mm như Khánh Hiệp 994,7mm, Sơn Thái 834,5mm, trạm Cam Phước Đông 866,6mm.

Lũ về gây ngập lụt ở các phường, xã: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải…

Phạm vi ngập lụt có khả năng tiếp tục lan rộng. Mức độ ngập lụt từ 1 - 2,5m, có nơi ngập sâu hơn 3m. Ghi nhận lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, phía Bắc tỉnh Khánh Hòa lúc 23 giờ ngày 19/11/2025 vượt đỉnh lũ lịch sử 1986. Các sông khác của tỉnh Khánh Hòa dự báo đạt và vượt đỉnh lũ các năm. Do đó, người dân ở các vùng ven sông, có nguy cơ cao ngập nặng cần chủ động và đảm bảo biện pháp an toàn trước khi có lực lượng chức năng hỗ trợ./.

