Mưa lớn diện rộng từ Huế đến Khánh Hòa, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Trong 24 giờ qua, mưa lớn trên diện rộng từ Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hàng trăm mm, khiến độ ẩm đất đạt mức bão hòa, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Theo số liệu quan trắc từ 05h ngày 19/11 đến 05h ngày 20/11, mưa to đến rất to đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Lộc Tiến (Huế) 105,6mm; Tam Trà (Đà Nẵng) 262mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 169mm; Canh Hoà (Gia Lai) 249mm; Sơn Thành Đông (Đắk Lắk) 649mm; Suối Sung - Hoa Sơn (Khánh Hòa) 642,6mm. Tại Lâm Đồng, trong 14 giờ qua cũng ghi nhận mưa lớn, như Đạ Chais2 đạt 148,8mm, Đạ Chais5 127,4mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã ở trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa trên 85% .

Trong 3-6 giờ tới, mưa tiếp tục duy trì. Huế, Đà Nẵng 10-30mm; Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng 20-50mm; Đắk Lắk, Khánh Hòa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc rất cao , có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và làm gián đoạn giao thông.

‎ Các địa phương được khuyến cáo rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để triển khai biện pháp ứng phó kịp thời.