Nhiều địa phương phía Nam của Khánh Hòa bị ngập sâu trong lũ

Từ tối 19 đến sáng 20/11, mưa lớn kéo dài cộng với các hồ thủy lợi xả lũ lớn đã làm cho nhiều địa phương ở phía Nam của tỉnh Khánh Hòa chìm sâu trong “biển nước.”

Trước diễn biến xấu của mưa lũ, chính quyền các địa phương phải huy động tổng lực các đơn vị khẩn trương đưa các phương tiện vào vùng ngập lụt để di chuyển người dân ra khỏi nơi nguy hiểm đang rình rập.

Tại các địa phương của xã Ninh Phước như thôn Phước Lợi, Phước Khánh hiện bị cô lập hoàn toàn.

Tại xã Phước Hậu, Phước Dinh... tình hình ngập lụt cũng khá nặng. Các phường như Phan Rang, Đông Hải cũng bị ngập lụt sâu.

Ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Phước, cho biết nắm được dự báo lũ lên nhanh nên địa phương đã rất chủ động triển khai các biện pháp để ứng phó.

Nước lũ trên Sông Cái Phan Rang sáng 20/11 sắp tràn qua đê vào phường Phan Rang. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tuy nhiên do lũ lên quá nhanh nên từ tối qua đến sáng nay, địa phương đã có 4 thôn ngập sâu trong nước như thôn Phước Lợi, Phước Khánh, Thôn 8 và Thôn 10.

Địa phương đã huy động tất cả lực lượng khẩn trương ứng cứu, di dời dân ra khỏi vùng ngập.

Đến 9 giờ sáng 20/11, địa phương đã di dời được 488 hộ với hơn 2.000 khẩu đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, việc di dời vẫn phải tiếp tục, bởi có nhà vẫn còn người ở trong vùng ngập, chưa thể di dời hết.

Trên đường thống nhất từ đầu ngã ba Quốc lộ 1 vào phường Phan Rang và Phước Dinh, lượng nước chạy qua đường rất lớn, các phương tiện và người dân không thể lưu thông qua lại.

Chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng chốt chặn, không cho lưu thông để đảm bảo an toàn.

Lực lượng cứu hộ vào thôn Phước Khánh (xã Ninh Phước) để đưa người dân bị mưa lũ cô lập ra ngoài. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ông Đàng Năng Tom, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hậu, cho biết từ tối 19 đến sáng 20/11, toàn bộ các thôn Ninh quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3, thôn Phước Thiện 1 gần như ngập sâu, có chỗ gần mái nhà; tỉnh lộ 708 đoạn qua xã dài 5 km bị ngập kéo dài, có đoạn ngập 1,8-2m.

Riêng đoạn đường suối Me qua tràn ngập 1,5km, có đoạn tràn sâu 2m; nhiều thôn đã ngập cục bộ.

Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương sơ tán 263 hộ/842 khẩu đến nơi an toàn, Còn 36 hộ/145 khẩu ở Ninh quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3 bị chia cắt, nước chảy xiết nên chắc mất khá nhiều thời gian để cứu hộ, ông Đàng Năng Tom cho hay.

Người dân ở thôn Phước Lợi cho biết chưa bao giờ thấy tình cảnh ngập lụt như đợt này, cả thôn nước dâng cao gần 2m. Rất may được lực lượng chức năng của xã kịp thời đưa ghe, canô vào đưa người dân ra ngoài.

Từ tối 19/11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã tràn qua đường Quốc lộ 1 (đoạn xã Thuận Nam thuộc khu công nghiệp Phước Nam), gây rất nhiều khó khăn cho lưu thông.

Lực lượng Công an xã phải đưa phương tiện chuyên dụng đón chở công nhân ở khu công nghiệp ra khỏi tuyến đường bị ngập để về nhà.

Tại sông Cái Phan Rang, từ tối 19 đến sáng 20/11, nước lũ đã tràn qua đê vào nhà dân rất nhanh, gây không ít khó khăn cho công tác ứng phó, di dời.

Tại trạm Tân Mỹ, mực nước đang ở trên mức báo động 3 từ 2,2-2,7m; tại trạm Phan Rang trên mức báo động 3 từ 0,4-1m.

Ngay sáng nay, tổng lượng nước ở 24 hồ chứa tại Nam khánh Hòa đạt trên 473 triệu m3 so với dung tích thiết kế 502,73 triệu m3.

Hiện 13/24 hồ chứa vẫn phải mở từ 2-5 cửa van xả lũ, nhiều nhất là hồ Sông Cái với lưu lượng xả trên 2.300 m3/s; sông Sắt 230 m3/s, Tân Giang gần 100 m3/s./.

