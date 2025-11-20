Lâm Đồng: Mưa lũ làm 5 người chết, mất tích và nhiều thiệt hại nghiêm trọng

Từ ngày 16 đến sáng 20/11, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa to, có nơi đến rất to.

Lượng mưa đo được tại xã D'Ran 208mm, xã Lạc Dương 190mm, phường Xuân Trường - Đà Lạt 180mm, phường Xuân Hương - Đà Lạt 127mm, xã Ka Đô 125mm…

Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, đã có 5 người chết, 1 người bị thương do lũ cuốn trôi hoặc sạt lở đất. Điển hình tại xã Lạc Dương theo thống kê ban đầu đã có 4 người chết.

Cụ thể ông Nguyễn Văn Thao (sinh năm: 1990, hộ khẩu xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Giang là người làm ở hồ cá) trong lúc di chuyển chống ngập ao cá tại xã Lạc Dương thì bị trượt chân, do nước siết nên đã bị nước cuốn trôi.

Lực lượng của xã đã triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, truy tìm người bị nạn, tuy nhiên đến nay chưa tìm thấy. Nạn nhân thứ 2 là ông Nguyễn Ngọc Dân (sinh năm: 1981; hộ khẩu Lang Lớn, Kim Long, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đất sạt lỡ đè lên người dẫn đến tử vong tại Tiểu khu 97, thôn Đara Hoa.

Các lực lượng của xã phối hợp với Phòng PK02 Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm. Đến trưa ngày 20/11 đã tìm thấy được thi thể nạn nhân.

Đặc biệt vụ việc có 2 người đi làm vườn bị cây đổ vào người dẫn đến tử vong tại Tiểu khu 141, xã Lạc Dương.

Nạn nhân là ông Bùi Văn Duẩn (sinh năm: 1994; hộ khẩu tại tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở hiện nay tại Thôn 6, xã Lạc Dương) và bà Kon Sơ K En (sinh ngày 16/5/1986, trú tại Thôn 6, xã Lạc Dương) đang ở trong lán thì bị cây đổ vào. Hiện vẫn chưa thể đưa thi thể hai nạn nhân về an tang.

Nguyên nhân do cầu đi qua suối vào hiện trường đã bị trôi. Các lực lượng của xã đang tìm phương án đưa thi thể nạn nhân về địa phương.

Trong khi đó tại xã Tân Hà Lâm Hà: Khoảng 17 giờ 00 ngày 18/11/2025, ông Nguyễn Phú Quyết (thôn Liên Hồ, xã Tân Hà - Lâm Hà) có đi dự tiệc đám cưới. Sau đó, khoảng 19 giờ 30, ông Quyết có sang nhà bạn uống nước. Vào khoảng 21 giờ ông Quyết đi về và mất tích đến thời điểm hiện nay.

Ngoài ra tại phường Xuân Trường - Đà Lạt có 1 bé gái 8 tuổi bị thương do sạt lở đất; lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa bé gái đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến chiều ngày 20/11 đã thống kê có trên 138 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do ngập lụt và sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Cụ thể là phường Xuân Trường - Đà Lạt và các xã D'Ran, Ka Đô, Đơn Dương, Hiệp Thạnh, Nam Hà…

Do lũ từ thượng nguồn và điều tiết vận hành hồ thủy điện Đơn Dương gây ra ngập lụt, chảy xiết; từ đêm ngày 19/11, xã D’ran đã triển khai lực lượng di dời nhiều hộ dân khu vực ven sông, hiện nay một số khu vực dân cư bị cô lập, địa phương đang phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tổ chức di dời dân cư.

Địa phương chưa thống kê cụ thể các hộ dân được di dời nhưng khu vực có nhiều hộ phải di dời nhất là xã Quảng Lập, qua rà soát ban đầu, trong đêm 19/11 đã di dời 73 hộ thôn Hòa Lạc đến nơi an toàn.

Thiệt hại về sản xuất, qua thống kê sơ bộ có khoảng 1.162 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại, cụ thể tại xã D'Ran ngập úng khoảng 300ha rau màu, nhiều cây thông bị ngã đổ, ước thiệt hại khoảng 8,2 tỷ đồng; Xã Ka Đô: Ngập úng, cuốn trôi 150ha rau màu, thiệt hại hoàn toàn, địa phương chưa ước thiệt hại; Xã Quảng Lập: Hiện nay vẫn đang ngập úng khoảng 150 ha rau màu; Xã Quảng Phú: Ngập úng khoảng trên 50ha hòa màu (ớt, Ngô, Bắp,...

Về hạ tầng, giao thông, đô thị, thống kê ban đầu có khoảng trên 31 điểm bị sạt lở và một số tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt, ảnh hưởng đến giao thông qua lại. Cụ thể tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, vào lúc 9 giờ ngày 17/11 tại đoạn Km224 trên đường đèo Prenn dài khoảng 100m đã xảy ra sạt lở kè chắn taluy âm.

Sở Xây dựng đã phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương- Đà Lạt, Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan thực hiện phân luồng giao thông theo hướng qua đèo Mimosa và tuyến đường qua khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Tuy nhiên đến 23 giờ ngày 19/11, đèo Mimosa - Quốc lộ 20 tại đoạn Km226+650 đến Km226+750, mái taluy âm và phần mặt đường đã bị sạt lở với chiều dài khoảng 70m, chiều sâu 40m, làm đứt toàn bộ nền, mặt đường và taluy âm.

Sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp với cả 2 đèo Prenn và Mimosa, khiến giao thông đi vào đô thị Đà Lạt gặp nhiều khó khăn.

Cho đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng đã phải thông báo tạm lưu thông trên các tuyến đường Quốc lộ 27C do sạt lở trên đèo Vĩnh Lê; phong tỏa Quốc lộ 20 đoạn đi qua đèo Dran, cả 2 đèo này đều nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Khánh Hòa.

Trong khi đó trưa 20/11, ông Võ Hữu Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Gia, Lâm Đồng, cho biết, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cầu treo dân sinh Phú Thiện, bắc qua sông Đa Nhim, dài hàng chục mét bị cuốn trôi. Vụ việc xảy ra vào vào sáng cùng ngày, trên cầu không có người qua lại nên không có thiệt hại về người.

Hiện tại, các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, xử lý sự cố. Một số khu vực ven sông Đa Nhim ở địa phương bị nước dâng gây ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân…

Hiện các địa phương khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng là nơi mưa kéo dài trong những ngày qua đã hết mưa. Tuy nhiên chính quyền địa phương cảnh báo các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân tiếp tục đề cao cảnh giác, đề phòng mưa lớn và các hồ thủy điện xả lũ gây ngập lụt phía hạ du./.

Các địa phương chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển Dự báo đêm 17/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.