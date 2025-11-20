Lâm Đồng: Phong tỏa làn xe thô sơ trên Quốc lộ 1 do đá rơi xuống mặt đường

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, tại Km1590+050 (phía phải tuyến), Quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng xảy ra hiện tượng đá từ đồi rơi xuống mặt đường do mưa lớn kéo dài.

Công tác thu dọn, di dời các khối đá đang được các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương thực hiện.

Ngay trước đó, lực lượng chức năng dọn được đất đá, cho phép lưu thông trở lại trên hai làn bên phải tuyến (làn ôtô và làn hỗn hợp). Riêng làn thô sơ vẫn bị phong tỏa do còn vướng tảng đá lớn, tiếp tục được rào chắn, đặt biển cảnh báo.

Theo Khu Quản lý đường bộ 4, mưa lớn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập nước và sạt lở tại các điểm có taluy dương cao vẫn tiềm ẩn. Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu trực 24/24, theo dõi, báo cáo kịp thời và chủ động triển khai giải pháp bảo đảm giao thông, không để ùn tắc kéo dài.

Cục Đường bộ Việt Nam dự báo, sau thời gian chịu ảnh hưởng của mưa, địa chất đất trong khu vực đã đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa nên có nguy cơ sạt lở cao, tình trạng lũ, ngập úng còn diễn biến phức tạp. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu toàn hệ thống tập trung ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ.

Các Khu Quản lý đường bộ 2, 3 hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để kịp thời khắc phục trong thời gian sớm nhất các hư hỏng do mưa bão gây ra.

Đối với các vị trí sạt lở, ngập lụt ảnh hưởng đến an toàn giao thông phải thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo, trực gác, hướng dẫn giao thông và khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo giao thông để sớm khôi phục giao thông bình thường, hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc ứng phó, đảm bảo giao thông và khắc phục hạ tầng giao thông bị thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là những nơi còn bị chia cắt, sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng và những tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn ngay sau khi thiên tai xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị cũng tập trung ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ, khôi phục hoạt động hạ tầng giao thông, đặc biệt là những tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn ngay sau thiên tai. Bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí đang bị ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang; cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở, ... kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khi còn có nguy cơ không đảm bảo an toàn.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để đảm bảo thông xe trong thời gian nhanh nhất. Lưu ý phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố mưa lũ trên các tuyến giao thông.

Các Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các Khu Quản lý đường bộ để thực hiện công tác phân luồng phù hợp qua các vị trí sạt lở, ngập lụt tắc đường, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ ngập úng, gây ách tắc giao thông để có phương án thoát nước nhanh, hạn chế ách tắc giao thông. Bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị máy móc ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước sớm, chống ngập úng tại các điểm ngập úng trong đô thị./.

