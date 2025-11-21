Đề phòng lũ quét, sạt lở đất khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như Đắk Lắk từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Khánh Hòa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm; Lâm Đồng từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Cư M’ta, Đức Bình, Ea Riêng, Bình Kiến, Tuy Hòa, Sông Hinh, Vân Hòa; Cư Yang, Ea Păl, Hòa Mỹ, Hòa Xuân, Đông Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Thành; Cư Prao, Cư Pui, Dang Kang, Ea Bá, Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ly, Ea Ô, Ea Trang, Krông Á, M’Drắk, Sông Cầu, Xuân Đài, Sơn Hòa, Suối Trai, Tân Tiến, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Vụ Bổn, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Thọ, Yang Mao.

Tại tỉnh Khánh Hòa, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Bắc Ninh Hòa, Đại Lãnh, Diên Điền, Hòa Trí, Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Ninh Hòa, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng; Bác Ái Đông, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Ba Ngòi, Bắc Nha Trang, Hòa Thắng, Suối Dầu, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Thuận Bắc, Cam An, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Cam Ranh, Nam Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang, Suối Hiệp.

Đối với Lâm Đồng, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Lạc Dương; Đam Rông 4, Đơn Dương, D'Ran, Đức Trọng, Ka Đô, Krông Nô, Nam Đà, Nâm Nung, Ninh Gia, Lâm Viên-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt, Xuân Hương-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Quảng Lập, Quảng Phú, Suối Kiết, Tà Hine, Tà Năng, Tân Minh, Tánh Linh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Đắk Lắk và Khánh Hoà cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cùng với đó, thông tin về triều cường khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng tăng dần, đỉnh triều cao nhất từ chiều tối 21/11 đến 22/11/2025 tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,15-4,20m vào lúc lúc 1giờ-3 giờ và 14 giờ-17 giờ.

Dự báo từ ngày 22-23/1, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng biến đổi chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,15-4,25m.

Cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai do triều cường cấp 1.

Các chuyên gia thủy văn khuyến cáo: Đây là kỳ triều cường ở mức cao, dự báo kéo dài đến ngày 24/11.

Khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao xảy ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.

Ngoài ra, triều cường còn ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân./.

