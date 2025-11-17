Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 9 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ,và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến ở Hà Tĩnh, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi 30-70mm, có nơi trên 150mm; Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk 10-30mm, có nơi trên 70mm; Khánh Hòa và Lâm Đồng 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc tỉnh Hà Tĩnh gồm Cẩm Lạc, Hương Khê, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Sông Trí, Vũng Áng; Cẩm Hưng, Cổ Đạm, Hương Xuân, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Hải Ninh; Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Đồng Lộc, Hà Linh, Hương Đô, Hương Phố, Mai Phụ, Nghi Xuân, Hoành Sơn, Phúc Trạch, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Khê, Thạch Xuân, Vũ Quang.

Tại tỉnh Quảng Trị gồm các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở như A Dơi, Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lìa, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Sơn; Hải Lăng, Hiếu Giang, Lệ Ninh, Quảng Trị, Phong Nha, Triệu Phong, Trường Phú; Ái Tử, Bố Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Hoàn Lão, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tân Thành, Trường Ninh, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú.

Thành phố Huế có các xã, phường nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Hương Trà, Phong Điền, Phong Thái, Phú Bài, Phú Lộc; Nam Đông, Hương An, Kim Long; Kim Trà, Vinh Lộc.

Thành phố Đà Nẵng, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm A vương, Bà Nà, Bến Giằng, Đắc Pring, Đông Giang, Đức Phú, Hiệp Đức, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Tây Giang, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Vân, Việt An; Bến Hiên, Đồng Dương, Hà Nha, Hùng Sơn, Nông Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Quế Sơn, Sông Kôn, Sông Vàng, Thượng Đức, Trà Đốc, Trà Liên, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập; Chiên Đàn, Duy Xuyên, Hòa Khánh, Phú Thuận, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Thu Bồn.

Tỉnh Quảng Ngãi, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng; Cà Đam, Đăk PLô, Măng Ri, Nguyễn Nghiêm, Thanh Bồng, Xốp; Ba Gia, Bình Minh, Đăk Pék, Đăk Rve, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Thiện Tín, Trà Giang, Trường Giang, Tu Mơ Rông.

Đối với tỉnh Gia Lai, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm An Hòa, Chư Krey, Ia Dreh, Krong, Ya Ma; An Vinh, Bình Phú, Đak Pơ, Kim Sơn, Sơn Lang, Uar, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh; Ân Hảo, An Lão, An Toàn, Ân Tường, Bình An, Bình Hiệp, Bình Khê, Canh Liên, Canh Vinh, Chơ Long, Cửu An, Đak Đoa, Đak Rong, Đak Sơmei, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Ia Lâu, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, KBang, KDang, Kon Gang, Kông Bơ La, Kông Chro, Lơ Pang, Mang Yang, An Bình, An Khê, An Phú, Bồng SơnHoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Phú Túc, SRó, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Thịnh, Ya Hội.

Cùng với đó, tại tỉnh Đắk Lắk, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm Cư Pui, Dang Kang, Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, Ea Ning, Hòa Mỹ, Hòa Sơn, Krông Á, Krông Bông, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tân Tiến, Yang Mao; Dliê Ya, Dray Bhăng, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Na, Ea Ô, Hòa Thịnh, Krông Ana, Krông Pắc, M’Drắk, Tây Sơn, Vụ Bổn; Cư M’gar, Cư M’ta, Cư Pơng, Cư Prao, Cư Yang, Cuôr Đăng, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dur KMăl, Ea Drăng, Ea Drông, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Kar, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Kly, Ea Knốp, Ea M’Droh, Ea Nuôl, Ea Păl, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Rốk, Ea Trang, Ea Tul, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Phú, Ia Lốp, Krông Búk, Krông Năng, Krông Nô, Liên Sơn Lắk, Nam Ka, Buôn Hồ, phường Buôn Ma Thuột, Cư Bao, Ea Kao, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Phú Hòa 1, Phú Mỡ, Phú Xuân, Pơng Drang, Quảng Phú, Sơn Hòa, Vân Hòa.

Vị trí đèo Khánh Lê đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tại tỉnh Khánh Hòa, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm: Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Ninh Hải, Ninh Sơn, Ba Ngòi, Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Cam Ranh, Đô Vinh, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Thuận Bắc, Thuận Nam, Trung Khánh Vĩnh; Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cà Ná, Bắc Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Nha Trang, Phước Dinh, Phước Hà, Tân Định, Tây Ninh Hòa; Hòa Trí, Hòa Thắng, Ninh Hòa, Vạn Hưng.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm D'Ran; Đơn Dương, Ka Đô, Lạc Dương, Nam Đà, Cam Ly-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt, Xuân Hương-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Quảng Lập, Vĩnh Hảo; Bắc Bình, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đắk Wil, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đinh Văn Lâm Hà, Đức Trọng, Hàm Kiệm, Hiệp Thạnh, Hồng Thái, Krông Nô, Liên Hương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Dong, Nam Hà Lâm Hà, Phan Rí Cửa, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Hòa, Quảng Phú, Quảng Sơn, Tà Đùng, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội, Tuy Phong.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; thành phố Huế và Khánh Hoà cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.

