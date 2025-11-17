Huế khẩn trương sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông dâng nhanh gây ngập lụt tại một số địa phương trên tại thành phố Huế, ngày 17/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ban hành Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến tình hình mưa, lũ, sạt lở đất, gió mạnh trên biển; kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ," trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước; tổ chức kiểm tra, rà soát và rút toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương huy động lực lượng sơ tán dân tại các khu vực ven sông, cửa sông, ven phá, biển có nguy cơ ảnh hưởng bởi nước dâng, triều cường, gió mạnh, sóng lớn và khu vực nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở…; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu và sạc dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho gia đình; tuyệt đối không cho các phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh…

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn triển khai phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ, đập thủy lợi; vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương theo quy định.

Sở Xây dựng tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trên trục giao thông chính, tuyến đường huyết mạch.

Từ ngày 16/11 đến ngày 17/11 trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa tại các trạm Vrain (đo mưa tự động) khu vực đồng bằng phổ biến 100-200 mm, khu vực vùng núi 400-600 mm.

Tính đến 11 giờ, ngày 17/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long lên đến 2,85 m, dưới báo động 2 là 0,85 m; Sông Bồ tại trạm Phú Ốc lên đến 4,88 m, trên báo động 3 là 0,38 m./.

