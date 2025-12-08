Xã hội

Lâm Đồng: Tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong

Vụ tai nạn lao động tại Đà Lạt ngày 8/12 đã khiến một công nhân tử vong sau khi bị đổ sập khu vực thi công nhà hàng.

Nguyễn Dũng
Hiện trường vụ tai nạn lao động tại nhà hàng trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến một người tử vong chiều 8/12. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn lao động tại nhà hàng trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến một người tử vong chiều 8/12. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chiều 8/12, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trình sửa chữa một nhà hàng trên đường Phù Đổng Thiên Vương (thuộc địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) đã khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8/12 tại một nhà hàng chuyên phục vụ khách đoàn ở cuối đường Phù Đổng Thiên Vương (phường 8, thành phố Đà Lạt cũ).

Vụ việc xảy ra khi các công nhân đang thi công cải tạo, tháo dỡ và sửa chữa hệ thống mái che, vách ngăn của khu nhà hàng rộng hàng trăm m2 nêu trên. Tuy nhiên, trong khi các công nhân đang làm việc, phần khung sắt, trần và vách tường bất ngờ đổ ập đè trúng nam công nhân N.X.H (46 tuổi) khiến người này bị mắc kẹt.

ttxvn-tai-nan-ld2.jpg
Nam công nhân N. X. H. (46 tuổi) được các lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi khu vực đổ nát nhưng đã tử vong. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo và các lực lượng phường Lâm Viên - Đà Lạt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp cận hiện trường, sử dụng các phương tiện, thiết bị nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực đổ nát. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (8/12), lực lượng cứu hộ đã đưa được nam công nhân ra ngoài. Tuy nhiên, người này đã tử vong.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời có phương án hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tai nạn lao động #Lâm Đồng #tử vong #công nhân Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: TTXVN phát)

Tấm lòng của kiều bào với biển đảo Việt Nam

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa, trị giá 250 triệu đồng, thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm hướng về biển đảo quê hương.