Lâm Đồng: Tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong

Chiều 8/12, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trình sửa chữa một nhà hàng trên đường Phù Đổng Thiên Vương (thuộc địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) đã khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8/12 tại một nhà hàng chuyên phục vụ khách đoàn ở cuối đường Phù Đổng Thiên Vương (phường 8, thành phố Đà Lạt cũ).

Vụ việc xảy ra khi các công nhân đang thi công cải tạo, tháo dỡ và sửa chữa hệ thống mái che, vách ngăn của khu nhà hàng rộng hàng trăm m2 nêu trên. Tuy nhiên, trong khi các công nhân đang làm việc, phần khung sắt, trần và vách tường bất ngờ đổ ập đè trúng nam công nhân N.X.H (46 tuổi) khiến người này bị mắc kẹt.

Nam công nhân N. X. H. (46 tuổi) được các lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi khu vực đổ nát nhưng đã tử vong. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo và các lực lượng phường Lâm Viên - Đà Lạt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp cận hiện trường, sử dụng các phương tiện, thiết bị nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực đổ nát. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (8/12), lực lượng cứu hộ đã đưa được nam công nhân ra ngoài. Tuy nhiên, người này đã tử vong.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời có phương án hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân./.

Quảng Ngãi: Tai nạn lao động nghiêm trọng tại mỏ đá khiến một lái xe tử vong Vụ tai nạn xảy ra khi anh Phan Viết Thọ - lái xe tải vận chuyển vào mỏ đá - đang ở trên thùng xe tải thì tài xế điều khiển máy xúc bất ngờ đổ đá vào thùng xe khiến anh Thọ bị vùi lấp.