Quảng Ngãi: Tai nạn lao động nghiêm trọng tại mỏ đá khiến một lái xe tử vong

Sáng 11/10, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại mỏ đá làm 1 lái xe tử vong.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10/10, anh Phan Viết Thọ (sinh năm 1975), hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, lái xe của Công ty Khởi Phát (Đà Nẵng), điều khiển ôtô tải mang biển kiểm soát 43C-066.14 vận chuyển đá vào mỏ đá Thượng Hòa, xã Vạn Tường.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi anh Thọ đang ở trên thùng xe tải, tài xế điều khiển máy xúc bất ngờ đổ đá vào thùng xe khiến anh Thọ bị vùi lấp.

Khoảng 1 tiếng sau, mọi người phát hiện vụ việc đã nỗ lực cứu nạn và đưa anh Thọ đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu, nhưng anh đã không qua khỏi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo mỏ đá Thượng Hòa đã báo cáo vụ việc cho Ủy ban Nhân dân và Công an xã Vạn Tường. Tối cùng ngày, gia đình đưa thi thể anh Thọ về nhà làm thủ tục mai táng.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

