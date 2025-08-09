Quảng Ngãi: Tai nạn lao động do sạt lở đất, làm 1 người tử vong

Sáng 9/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) Ung Đình Hiền xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1968), trú tại Phú Long 2, xã Vạn Tường) khi đang làm việc tại dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường thì bị đất sạt lở vùi lấp.

Sau khi xảy ra vụ việc, công nhân và người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Bình Sơn (khu vực xã Vạn Tường). Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, xử lý theo quy định./.

