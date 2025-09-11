Xã hội

Quảng Ninh: Tai nạn lao động, một công nhân hầm lò tử vong

Một vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 11/9 tại lò chợ của Công ty Than Khe Chàm - TKV (phường Mông Dương, Quảng Ninh) khiến 1 công nhân tử vong.

Văn Đức
Một đường lò của Công ty Than Khe Chàm (tỉnh Quảng Ninh).
Một đường lò của Công ty Than Khe Chàm (tỉnh Quảng Ninh).

Một vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 11/9 tại lò chợ của Công ty Than Khe Chàm - TKV (phường Mông Dương, Quảng Ninh) khiến 1 công nhân tử vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là Đ.V.P (sinh năm 1994, thợ lò bậc 1/5) tử vong khi đang vận hành máng cào lò ở ca 1 ngày 11/9. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, công nhân Đ.V.P đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) nhưng đã tử vong.

Công ty Than Khe Chàm - TKV đã thực hiện chính sách đối với gia đình người bị nạn.

Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động trên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tai nạn lao động #Tử vong do tai nạn lao động #Công nhân tử vong Quảng Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục