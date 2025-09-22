Tai nạn lao động tại dự án metro Bến Thành-Tham Lương khiến một người tử vong

Chiều 22/9, lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong, xảy ra rạng sáng cùng ngày tại gói thầu xây lắp thoát nước 2 thuộc hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật, tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

Trước đó, khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, trong quá trình thi công tái lập mặt bằng bê tông nhựa trên đường Xuân Hồng (gần giao lộ Trường Chinh-Xuân Hồng) thuộc phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, ông N.V.T (61 tuổi) bị xe cuốc va đập vào đầu. Nguyên nhân được xác định do nạn nhân đứng ở vị trí điểm mù phía sau xe cuốc, khiến tài xế không quan sát được trong lúc điều khiển xe thi công.

Ngay sau sự cố, nhà thầu đã gọi cấp cứu 115 nhưng nạn nhân không qua khỏi. Đơn vị thi công đã gặp gỡ, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời trình báo chính quyền địa phương và báo cáo chủ đầu tư.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thuộc gói thầu XLTN2, thi công di dời-tái lập công trình thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông từ ga S7 (ga Bảy Hiền) đến ga S11 (ga Tân Bình).

Gói thầu này thuộc dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành-Tham Lương) do Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư./.

