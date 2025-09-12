Phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng dọc metro Bến Thành-Tham Lương

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát các khu vực quanh nhà ga metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) để phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD); trong đó, ưu tiên các khu vực có quỹ đất lớn.

Nội dung vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi các sở ngành, địa phương về tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu vực TOD dọc theo dự án tuyến metro số 2.

Dự án metro Bến Thành-Tham Lương có chiều dài hơn 11 km; trong đó, đoạn đi ngầm dài hơn 9 km, với 10 nhà ga (9 nhà ga ngầm, 1 nhà ga trên cao).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường Đông Hưng Thuận, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Sơn Nhì, Tân Bình, Bảy Hiền, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Vườn Lài, Xuân Hòa, Bàn Cờ, Bến Thành rà soát các đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, xác định ranh khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 xung quanh 11 nhà ga và depot Tham Lương.

Các bên sẽ đánh giá hiện trạng, pháp lý sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong ranh khu vực TOD, đề xuất phương án điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu liên quan; trong đó, thành phố ưu tiên 4 khu vực có quỹ đất lớn là: Ga Lê Thị Riêng (liên quan khu đất C30); ga Bảy Hiền (khu đất Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tân Bình); ga Phạm Văn Bạch, ga Tân Bình (khu đất I/82a, Tây Thạnh); depot Tham Lương (khu vực ga depot Tham Lương).

Sở Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh lập báo cáo rà soát các đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, chủ trì thẩm định điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu theo danh mục trên, trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát hiện trạng, pháp lý sử dụng đất (tập trung vào các quỹ đất công do nhà nước hoặc doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất).

Sở Tài chính hướng dẫn Ban Quản lý phát triển đô thị xác định các khu vực mời gọi đầu tư trong phạm vị lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ để phát triển TOD.

Theo phê duyệt trước đây, dự án metro số 2 Bến Thành-Tham Lương có tổng mức đầu tư 47.890 tỷ đồng, phần lớn là vốn vay ODA từ 3 nhà tài trợ là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Dự án sẽ chuyển sang đầu tư công từ ngân sách thành phố và bổ sung quy mô (bao gồm công trình kết nối đồng bộ tuyến metro số 1, số 2 tại ga Trung tâm Bến Thành).

Dự án cũng áp dụng cơ chế đặc thù, đặc biệt theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh./.

