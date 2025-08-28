Miễn phí vé đi metro Bến Thành-Suối Tiên trong ngày Quốc khánh 2/9

Chiều 28/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo hỗ trợ 100% giá vé trong ngày Quốc khánh 2/9 và cập nhật các hình thức mua vé trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành-Suối Tiên).

Theo đó, tất cả hành khách sử dụng tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên sẽ được miễn phí vé tàu thông qua một trong hai hình thức: sử dụng thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip để thực hiện quét tại cổng soát vé; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC.

Hành khách tải ứng dụng và chọn chức năng “mã QR” trên ứng dụng HCMC Metro HURC để tạo vé và thực hiện quét mã QR tại cổng soát vé. Chức năng “QR Độc lập” sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 2/9 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 lưu ý, trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ sử dụng thẻ Căn cước, Căn cước công dân gắn chip hoặc mã “QR Độc lập” để quét trực tiếp tại cổng soát vé.

Trường hợp khách vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống sẽ tính phí và không được hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Hiện metro Bến Thành-Suối Tiên có nhiều hình thức mua vé như: mua tại máy bán vé tự động; thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé vào và ra bằng thẻ thanh toán Mastercard, Visa, Napas; sử dụng thiết bị di động có liên kết thẻ ngân hàng; mua vé tại Kiosk bán vé tự động; thanh toán qua ví điện tử; mua vé trên ứng dụng HCMC Metro HURC có liên kết thanh toán…

Từ ngày 29/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 sẽ chính thức đưa vào vận hành 44 Kiosk bán vé giấy tự động tại tất cả các nhà ga trên toàn tuyến metro số 1.

Cùng đó, hành khách có thể mua vé lượt, vé ngày, vé tháng trên Miniapp Metro của ứng dụng Ví điện tử MoMo. Từ ngày 15/9, Công ty sẽ thí điểm ngừng bán vé giấy có chứa mã QR tại quầy bán vé ở các ga Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu di chuyển sẽ tăng cao trong ngày 2/9 do người dân có nhu cầu tham quan và xem pháo hoa, do đó tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên cũng được điều chỉnh hoạt động.

Tuyến metro này tăng số chuyến tàu từ 230 lên 251 chuyến vào ngày 30 và 31/8; tăng lên 264 chuyến vào ngày 1 và 2/9. Thời gian hoạt động cũng được tăng thêm, hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ./.

Metro Bến Thành-Suối Tiên đưa vào sử dụng hệ thống thẻ vé tự động Từ ngày 1/7, tuyến metro số 1 sẽ đưa vào sử dụng hệ thống thẻ vé tự động thuộc gói thầu CP3, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng các hình thức mua vé cho khách.