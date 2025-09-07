Nghệ An: Kịp thời cứu nạn một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thông tin sáng 7/9, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã kịp thời cứu nạn một ngư dân bị tai nạn lao động khi đang hành nghề khai thác hải sản trên vùng biển ngoài khơi xã Diễn Châu.

Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 7/9, Đồn Biên phòng Diễn Thành nhận được tin báo của các thuyền viên trên tàu cá mang biển kiểm soát NA-91275-TS do ông Cao Huy Đông làm chủ, về việc ngư dân Đặng Văn Nhung (sinh năm 1969, trú tại xóm Yên Quang, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị tai nạn lao động khi tàu đang khai thác hải sản ở khu vực cách cửa biển Lạch Vạn (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) khoảng 13 hải lý.

Ngư dân Đặng Văn Nhung bị dây thừng đứt đã văng vào vùng mặt, đầu gây chấn thương, máu chảy nhiều và choáng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã khẩn trương điều động 1 canô, cùng 6 cán bộ, chiến sỹ và quân y phối hợp với gia đình nạn nhân nhanh chóng tổ chức tiếp cận, sơ cứu ban đầu cho nạn nhân ngay trên biển và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Sau khi tiếp cận đất liền tại Trạm kiểm soát Biên phòng Lạch Vạn (Đồn Biên phòng Diễn Thành), nạn nhân tiếp tục được Trung tâm cấp cứu 115 Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) túc trực trên bờ đón, sơ cứu và chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Hiện ngư dân Đặng Văn Nhung đang được theo dõi, tình trạng sức khỏe ban đầu của ngư dân đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng./.

