Quảng Trị: Thả cá thể rùa núi viền quý hiếm về môi trường tự nhiên

Tối 8/12, Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông thả cá thể rùa núi viền thuộc loài nguy cấp, quý hiếm 2B về môi trường tự nhiên.

Qua quá trình chăm sóc, rùa núi viền có sức khỏe tốt, không bị thương, bị bệnh.

Nhận thấy rùa đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên, vào chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã thả rùa về môi trường sống phù hợp tại rừng phòng hộ.

Trước đó, vào ngày 2/12, ông Nguyễn Đình Tuấn, trú khóm Trung Chín, xã Lao Bảo phát hiện 1 cá thể rùa đi lạc vào nhà mình.

Ngay sau đó, ông Tuấn đã trình báo và tự nguyện giao nộp cho Ủy ban Nhân dân xã cá thể rùa nói trên.

Đây là loài rùa núi viền (tên quốc tế Manouria impressa) thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B./.

