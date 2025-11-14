​Chuẩn bị tái thả một cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc nguy cấp, quý hiếm

Chiều 14/11, thông tin từ Hạt kiểm lâm Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý để sớm tái thả một cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc thuộc diện loài nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, cá thể rùa này được một người dân địa phương phát hiện, bắt trên đường dân sinh và chủ động giao nộp cho lực lượng Công an xã Quỳ Hợp vào ngày 2/11.

Theo đó, ngày 2/11, Công an xã Quỳ Hợp tiếp nhận 1 cá thể Rùa hộp trán miền Bắc trong tình trạng khỏe mạnh do ông Trương Văn Ân (có hộ khẩu thường trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã đã liên hệ thông báo với Hạt kiểm lâm Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An làm thủ tục tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo ông Trương Văn Ân, người giao nộp cá thể rùa cho lực lượng chức năng cho biết, trước đó khi di chuyển trên đường làng khu vực xóm Sợi Dưới, xã Quỳ Hợp thì phát hiện một cá thể rùa đang di chuyển.

Sau khi đưa cá thể rùa về nhà, ông Ân đã tra cứu, tìm hiểu thông tin trên mạng internet và phát hiện các đặc điểm hình dáng, màu sắc, kích thước của con rùa bắt được trùng khớp với đặc điểm nhận diện của Rùa hộp trán vàng miền Bắc.

Xác định cá thể rùa này là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, nếu nuôi nhốt sẽ vi phạm pháp luật nên đã chủ động mang cá thể rùa này đến trụ sở Công an xã Quỳ Hợp để giao nộp.

Thông tin từ Hạt kiểm lâm Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, hiện tại cá thể Rùa hộp trán vàng miền Bắc này có sức khỏe tốt, đảm bảo việc sinh trưởng, phát triển bình thường trong môi trường tự nhiên.Rùa hộp trán vàng thuộc họ rùa đầm được phân bố chủ yếu tại khu vực châu Âu, châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, rùa hộp trán vàng phân bố ở khắp các miền, phân thành 3 loại: rùa hộp trán vàng miền Bắc, rùa hộp trán vàng miền Trung và rùa hộp trán vàng miền Nam.

Môi trường sống của rùa hộp trán vàng là khu vực sông ngòi, đầm lầy, ao hồ. Rùa hộp trán vàng có đặc điểm nhận diện như yếm của rùa gồm hai mảnh, có thể cử động được, nửa yếm sau cố định, nửa yếm trước có thể khép lại và thụt đầu vào trong khi bị tấn công.

Mai rùa cao, gồ lên với rìa mai và thường có màu đen sẫm hoặc nâu, xen kẽ trên lưng là những dải sọc màu vàng nhạt. Kích thước của rùa ở mức trung bình khoảng 280mm và rộng 10-20cm.

Riêng rùa hộp trán vàng miền Bắc (tên khoa học là Cuora galbinifrons) có mai màu vàng và gồ lên rất đẹp. Trên mai có nhiều hoa văn. Đầu rùa có xen kẽ những đốm màu đen và xám rõ rệt.

Yếm có màu vàng đậm và không pha với màu khác. Rùa hộp trán vàng miền Bắc được xếp vào nhóm IB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT, ngày 24/6/2025, hiệu lực từ ngày 1/7/2025); nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và Sách đỏ IUCN, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp; nghiêm cấm khai thác, săn bắt, buôn bán, nuôi, tàng trữ, vận chuyển vì mục đích thương mại.

Theo ngành kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, đây là lần thứ hai trong năm 2025 các lực lượng chức năng tiếp nhận rùa hộp trán vàng từ người dân địa phương.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2025, Hạt kiểm lâm Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) cũng tiếp nhận 1 cá thể rùa hộp trán vàng do người dân xã Châu Bình phát hiện và bắt được bên đường sau trận mưa lớn. Ngay sau đó người dân bàn giao cho lực lượng chức năng trong tình trạng rùa có sức khỏe.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Hạt kiểm lâm Quỳ Châu phối hợp với UBND xã Châu Bình, Công an địa phương và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã thả cá thể rùa hộp trán vàng về môi trường tự nhiên rừng đặc dụng Pù Huống, đảm bảo điều kiện sinh cảnh, môi trường sống phù hợp và an toàn cho cá thể rùa này./.



