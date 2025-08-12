Môi trường

Thả cá thể rùa biển quý hiếm về vùng biển tự nhiên tại Khu bảo tồn Hòn Cau

Một cá thể rùa biển thuộc loài Vích quý hiếm, trọng lượng gần 12kg, được thả về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Lâm Đồng, sau khi được chăm sóc và gắn thẻ mã số phục vụ nghiên cứu.

Cá thể rùa quý hiếm được thả về tự nhiên. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Ngày 12/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau tổ chức thả cá thể rùa biển về vùng biển tự nhiên thuộc Khu bảo tồn, xã Liên Hương.

Cá thể rùa nói trên nặng gần 12kg, thuộc họ Vích (tên khoa học là Chelonia mydas). Đây là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, vào trưa 11/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương tiếp nhận cá thể rùa biển bị lạc vào luồng nước khu vực làm mát máy thuộc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng).

Ngay sau đó, đơn vị liên hệ, phối hợp Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau chăm sóc, gắn chíp theo dõi.

Trước khi về với tự nhiên, cá thể rùa được bấm thẻ mã số VN1611 phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn. Cá thể rùa có tình trạng sức khỏe ổn định, không có vết thương.

Mùa sinh sản của rùa biển thường từ tháng Năm đến tháng Mười hằng năm. Khu Bảo tồn biển Hòn Cau rộng khoảng 12.500ha, có hệ sinh thái đa dạng gồm rạn san hô, thảm cỏ biển, nơi sinh sống, bãi đẻ của nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm, có giá trị kinh tế và sinh thái quan trọng, trong số đó có rùa biển./.

