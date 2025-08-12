Gia Lai: Người dân xã Nhơn Châu hỗ trợ đưa 11 chú rùa con về với biển

Ngày 12/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, ông Dương Hiệp Hưng cho biết cán bộ và người dân trên xã đảo đã chứng kiến và hỗ trợ đưa 11 chú rùa con vừa mới chào đời về biển.

Theo Chủ tịch Dương Hiệp Hưng, số lượng rùa “chào đời” đợt này là khá nhiều nhưng người dân chỉ mới tận mắt chứng kiến và hỗ trợ được 11 chú rùa con này.

Điều này khiến nhiều người dân vô cùng bất ngờ, thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc những cá thể rùa con ngoi lên lên mặt cát và đưa về với biển.

“Ủy ban Nhân dân xã luôn vận động người dân khi phát hiện rùa mẹ lên bờ đẻ trứng, hoặc rùa con nở từ trứng là báo ngay, để chính quyền địa phương lên phương án tổ chức bảo vệ. Đồng thời tuyên truyền người dân tăng cường vệ sinh môi trường, bảo vệ loài rùa biển này, góp phần vào bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Châu Dương Hiệp Hưng cho biết.

Theo người dân địa phương, loài rùa này được gọi là rùa xanh hay còn gọi con vích. Đây là loại rùa thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ./.

Côn Đảo bảo tồn rùa biển, phát triển du lịch sinh thái Công tác bảo tồn tại Vườn quốc gia Côn Đảo đã trở thành một hình mẫu, góp phần cứu sống hàng triệu cá thể rùa con và đưa Côn Đảo trở thành thành viên của mạng lưới bảo tồn rùa biển.