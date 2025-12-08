Áp thấp nhiệt đới đổi hướng và di chuyển nhanh hơn theo hướng Tây

Áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Tây (lúc 1 giờ sáng 8/12 là hướng Tây Tây Nam) và di chuyển nhanh hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 8/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Palaoan Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20km/h và suy yếu thành vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa); cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

