Thời tiết ngày 8/12: Miền Bắc chỉ rét vào ban đêm, miền Nam mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/12 dự báo Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm về đêm và sáng, trong khi Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Các khu vực trên đất liền có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Đêm 8/12 và ngày 9/12 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 8/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết từ đêm 9/12 đến ngày 17/12, Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ từ ngày 11-12/12 có mưa rào rải rác. Từ khoảng đêm 12-13/12 khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, từ khoảng ngày 11-13/12 có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, từ đêm 13-14/12 có nơi rét đậm.

Khu vực Quảng Trị, thành phố Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, từ đêm 09-16/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng đêm 9-10/12 khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13-15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm 9-11/12 và ngày 13-14/12 có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 10-14/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 8/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4,0–6,0m.

Vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng cao 2,0–4,0m, hướng gió và sóng thay đổi theo từng thời điểm.

Các khu vực còn lại của Giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3,0–6,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Riêng vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2,0–4,0m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong ngày và đêm 9/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ban ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh với sóng cao 4,0–6,0m, riêng phía Tây đêm gió giảm dần.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk ban ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3,0–5,0m, đêm gió giảm dần.

Riêng vùng biển phía Nam Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng cao 3,0–5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) ban ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m, đêm gió giảm.

Tất cả tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn./.

