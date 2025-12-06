Những mẹo tuyệt vời để có một căn bếp không rác thải

Khi Teralyn Pilgrim không thể quyết định liệu một thứ gì đó có được coi là rác thải thực phẩm hay không, cô ấy tự đặt cho mình "bài kiểm tra về trẻ em đói."

Trước khi vứt những thứ không mong muốn vào thùng rác, cô ấy tự hỏi: "Liệu mình có thấy thoải mái khi vứt bỏ chỗ thức ăn đó trước mặt một đứa trẻ đói bụng đang nhìn không?"

Nếu câu trả lời là có - ví dụ như vỏ chuối hoặc vỏ cam - thì nó có thể được ủ thành phân hữu cơ.

Nếu câu trả lời là không, thì đã đến lúc tái sử dụng thức ăn thay vì vứt bỏ.

Đó chỉ là một trong những cách mà tác giả và bà mẹ ba con đến từ Oregon, Mỹ đã biến căn bếp của mình thành một khu vực không rác thải bằng cách ăn, tái sử dụng, ngâm chua hoặc đông lạnh thức ăn thừa và nông sản.

Theo Chương trình Hành động về Rác thải và Tài nguyên (WRAP) của tổ chức từ thiện, các hộ gia đình ở đây vứt bỏ 4,7 triệu tấn thực phẩm vẫn còn dùng được mỗi năm.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc. Lãng phí thực phẩm cũng là một thảm họa đối với môi trường - một trong những tác nhân lớn nhất gây ra khí thải nhà kính và biến đổi khí hậu.

Teralyn đã thay đổi thói quen của mình khi tình cờ đọc được một bài báo thảo luận về những trẻ em đang phải chịu đựng nạn đói ở Yemen, Nam Sudan, Nigeria và Somalia, và cô cảm thấy cần phải hành động quyết liệt.

"Ngay cả khi tôi không thể thay đổi lượng thực phẩm mà thế giới lãng phí, thì tôi cũng muốn mình không phải là một người góp phần vào sự lãng phí đó," Teralyn, tác giả cuốn sách "No Scrap Left Behind" (Không Bỏ Lại Phế Liệu) rất được yêu thích tại Hoa Kỳ, chia sẻ.

Trong bài viết này, cô chia sẻ lời khuyên của mình để xem liệu bạn có thể lãng phí ít thực phẩm hơn, tiết kiệm tiền, sống bền vững hơn và đồng thời góp phần bảo vệ hành tinh này hay không.

Bảo quản thực phẩm trong hộp đựng trong suốt

Bước đầu tiên là sắp xếp lại mọi thứ, bắt đầu bằng việc dọn dẹp tủ bếp và tủ lạnh. "Hãy bỏ đi tất cả những thực phẩm bị mốc, bị cháy tủ đông, ôi thiu hoặc quá cũ không ăn được," Teralyn nói.

Cô gợi ý nên để những thứ bạn biết mình sẽ dùng thường xuyên, chẳng hạn như bột mỳ, đường và gạo ở phía sau kệ, và những thứ bạn dễ quên hơn ở phía trước.

"Bảo quản thực phẩm trong hộp đựng trong suốt và lọ thủy tinh để bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những gì bên trong," cô nói thêm.

“Nấu ăn trên kệ” với những nguyên liệu bạn đã có sẵn

Trước khi mua nguyên liệu mới từ siêu thị, hãy thử "nấu ăn trên kệ," Teralyn nói. Điều đó có nghĩa là hãy sử dụng những nguyên liệu bạn đã có sẵn trong tủ lạnh và tủ đựng thức ăn để nấu.

"Có những trang web và ứng dụng điện thoại cho phép bạn nhập nguyên liệu bạn có sẵn và gợi ý cách chế biến từ những nguyên liệu đó," Teralyn nói thêm. "Ví dụ bao gồm Allrecipes.com, Plant Jammer, Super Cook, Ready Set Dinner, Love Food Hate Waste và Save the Food."

Đi mua sắm thực phẩm như người Pháp

Bước này là hiệu quả nhất và cũng dễ nhất: đơn giản là đừng mua quá nhiều thực phẩm. Teralyn nói: "Khi bạn hạn chế mua sắm và ăn hết những gì mình có, chẳng có lý do gì để thực phẩm hết hạn sử dụng."

Ở Pháp, người ta thường đi chợ mỗi ngày một lần và chỉ mua những gì cần dùng đến ngày mai.

(Ảnh minh họa: Thanh Sang/TTXVN)

Tái chế đồ ăn thừa

Chỉ vì bạn nấu theo một cách nào đó không có nghĩa là bạn phải ăn đồ ăn thừa theo cùng một cách. "Món thịt quay Chủ nhật có thể trở thành bánh mì kẹp thịt bò nướng vào thứ Hai, món thịt bò hầm vào thứ Ba và bánh thịt bò nướng vào thứ Tư," Teralyn nói.

Những ý tưởng khác bao gồm sử dụng khoai tây nghiền còn thừa để làm mỳ ống dạng viên gnocchi, và bánh mỳ cũ để làm các loại bánh mỳ cắt lát nướng.

Đông lạnh thực phẩm đúng cách

Khi sử dụng đúng cách, tủ đông có thể giải quyết hầu hết các vấn đề lãng phí thực phẩm của bạn. "Chuối đang bị nhũn: hãy đông lạnh chúng và làm sinh tố sau," Teralyn nói. "Quả dưa hấu bạn mua quá to không ăn hết được: hãy làm kem que."

"Nửa phần thịt hầm đang nằm trong tủ lạnh: hãy đông lạnh nó và bạn sẽ có một bữa ăn ngon lành để dùng sau."

Cách bạn chuẩn bị thực phẩm trước khi đông lạnh cũng rất quan trọng. "Phô mai cần được bào nhỏ, nếu không nó sẽ bị vụn," cô ấy nói.

"Nấm nên được xào với bơ trước. Khoai tây nên được cắt khối vuông, thái lát hoặc bào nhỏ. Trước khi đông lạnh rau củ, hãy chần chúng, nghĩa là nhúng thực phẩm vào nước sôi từ 30 giây đến một phút rưỡi, sau đó cho vào nước đá. Nước nóng sẽ tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc và ngăn chặn các enzyme làm thực phẩm mất màu, hương vị và vitamin." Hãy dán nhãn và ghi ngày tháng cho mọi thứ bạn cho vào tủ đông.

Cách hâm nóng thức ăn thừa sao cho vẫn tươi ngon

Hâm nóng thức ăn thừa là một nghệ thuật tinh tế - nếu làm sai, thức ăn sẽ bị nhão, khô hoặc quá chín, và bạn sẽ không muốn thử lại nữa, Teralyn nói.

"Lò vi sóng chỉ có thể làm nóng 2.5cm bề mặt thức ăn trên đĩa. Đây là lý do tại sao bạn phải khuấy thức ăn giữa chừng khi đang nấu.

Đối với những món không thể khuấy, chẳng hạn như lasagne và enchiladas, hãy cắt thành từng miếng dày 2,5cm trước khi hâm nóng.

Nếu thức ăn đã được chiên, cần nướng lại trong lò nướng, cho vào nồi chiên không dầu hoặc chiên lại để giòn trở lại. Khoai tây chiên cần được chiên lại hoặc phủ nhiều dầu trước khi nướng."

(Ảnh minh họa: Thanh Sang/TTXVN)

Tránh xa những sai lầm bảo quản này

Bảo quản thực phẩm đúng cách có thể giúp thực phẩm tươi lâu hơn. Một số loại thực phẩm thải ra khí ethylene khi chín - và khí này có thể làm chín các loại thực phẩm khác xung quanh.

Teralyn chia sẻ: "Vì vậy, tốt nhất là nên tách riêng những loại thực phẩm sau đây với những thứ bạn không muốn chúng chín: táo, mơ, bơ, dưa lưới, sung, dưa lê, chuối, xuân đào, đào, lê, mận, hành tây và cà chua."

Những mẹo khác bao gồm: Bảo quản măng tây, húng quế và rau mùi đã cắt nhỏ trong một cốc nước; rửa sạch các loại rau lá như rau diếp, cần tây và súp lơ trong nước và bọc chúng trong giấy bạc khi chúng vẫn còn ướt. Cách này sẽ giúp rau củ giòn và tươi lâu hơn.

Thưởng thức toàn bộ rau củ, từ thân đến vỏ

Teralyn cho biết sống không rác thải có nghĩa là nhìn thấy tiềm năng trong từng miếng trái cây và rau củ.

"Thân, lá, vỏ, cuống - tất cả những gì ăn được đều là thực phẩm," cô nói. "Vỏ khoai tây nướng rất ngon. Chỉ cần rưới dầu, rắc muối, trải phẳng trên khay nướng và nướng ở 200 độ C trong 10 đến 15 phút.

Đừng vứt bỏ phần cuống của cây súp lơ. Sau khi lột lớp vỏ cứng bên ngoài, phần thịt bên trong rất ngon. Bạn có thể chấm với nước sốt ranch, thái nhỏ để làm salad, luộc với muối, nướng, xào, hấp, hoặc chỉ cần chế biến ngay."

Nếu tất cả các cách trên đều không hiệu quả? Hãy ngâm dưa chuột!

"Nếu bạn có quá nhiều dưa chuột, bạn có thể ngâm các lát dưa chuột trong nước dưa chua để lâu ngày," Teralyn nói. "Chúng sẽ tươi lâu hơn. Bạn cũng có thể làm như vậy với các loại rau củ khác, chẳng hạn như cà rốt, bí, đậu bắp, củ cải và hành tây đỏ"./.

