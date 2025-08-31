Giữ thực phẩm luôn tươi mới nhờ 14 mẹo bảo quản ít người biết

Thực phẩm nhanh hỏng phải bỏ đi không chỉ gây tốn kém mà còn góp phần gia tăng rác thải thực phẩm - một vấn đề toàn cầu khiến hàng trăm triệu tấn đồ ăn bị lãng phí mỗi năm.

Song, chỉ cần áp dụng những mẹo bảo quản đơn giản nhưng hiệu quả, bạn hoàn toàn có thể giữ cho thực phẩm tươi ngon lâu hơn, tiết kiệm chi phí và giảm lãng phí đáng kể trong sinh hoạt hàng ngày.

Dưới đây là 14 mẹo hữu ích mà bạn có thể áp dụng ngay trong căn bếp của mình.

Giữ thảo mộc tươi bằng nước hoặc khăn ẩm

(Ảnh: mashed)

Các loại rau thơm mềm như rau mùi, bạc hà có thể bảo quản trong cốc nước, bọc kín bằng túi hoặc màng bọc rồi để trong tủ lạnh. Với nhóm thảo mộc cứng như hương thảo, oregano, chỉ cần bọc trong khăn ẩm, cho vào túi zip kín khí là có thể giữ được độ tươi lâu.

Rửa quả mọng bằng giấm trước khi bảo quản

(Ảnh: Shutterstock)

Quả mọng dễ bị mốc do vi khuẩn bám trên vỏ. Hãy ngâm chúng trong dung dịch giấm loãng (tỷ lệ 3:1 nước và giấm) khoảng 10 phút, rửa sạch, để khô rồi cho vào hộp kín. Cách này vừa làm sạch vi khuẩn vừa giữ quả mọng tươi lâu hơn.

Bọc cuống chuối để chuối tươi lâu

(Ảnh: mashed)

Chuối nhanh hỏng do khí ethylene thoát ra từ cuống. Chỉ cần bọc kín phần cuống bằng màng bọc thực phẩm hoặc giấy bạc, quá trình chín sẽ chậm lại, giúp chuối tươi ngon lâu hơn.

Bảo quản chanh trong túi kín trong tủ lạnh

(Ảnh: iStock)

Thay vì để ngoài nhiệt độ phòng, nên rửa sạch chanh, lau khô rồi cho vào túi zip kín khí. Bảo quản trong ngăn rau tủ lạnh giúp chanh tươi lâu, hạn chế bị ủng, mốc.

Treo hành tây trong quần tất

(Ảnh: Shutterstock)

Một mẹo độc đáo nhưng hiệu quả: cho hành tây vào từng ngăn của quần tất, thắt nút và treo lên chỗ khô thoáng. Cách này giúp hành không bị ẩm mốc và tiết kiệm diện tích.

Lưu ý: không bảo quản hành cùng khoai tây để tránh nhanh hỏng.

Đông lạnh sốt cà chua thừa trong túi nhỏ

(Ảnh: iStock)

Nếu còn sốt cà chua dở, hãy cho vào túi zip nhỏ, dàn mỏng rồi đông lạnh. Khi cần dùng, bạn có thể bẻ từng phần vừa đủ, không cần rã đông cả túi.

Loại bỏ táo bị dập để bảo vệ cả rổ táo

(Ảnh: iStock)

Táo và một số trái cây khác tiết ra nhiều ethylene khiến quả chín nhanh. Chỉ một quả táo dập có thể làm cả rổ táo hỏng theo. Vì vậy, hãy loại bỏ quả dập, tách riêng từng quả hoặc bọc bằng giấy báo để kéo dài thời gian bảo quản.

Bảo quản cà rốt trong cát hoặc mùn cưa ẩm

(Ảnh: iStock)

Để dùng lâu dài, cà rốt nên cắt bỏ lá rồi xếp xen kẽ với cát ẩm hoặc mùn cưa trong hộp nhựa/thùng gỗ. Nhờ độ ẩm ổn định, cà rốt có thể giữ tươi trong nhiều tuần.

Đông lạnh thảo mộc trong dầu ôliu

(Ảnh: Shutterstock)

Một cách tiện lợi để bảo quản thảo mộc tươi là cắt nhỏ, cho vào khay đá viên, rót ngập dầu ô liu rồi cấp đông. Khi nấu ăn, chỉ cần lấy một viên cho vào súp, sốt hoặc món hầm, hương vị vẫn giữ nguyên.

Bọc khoai tây bằng giấy và để nơi tối

(Ảnh: iStock)

Khoai tây nên được bảo quản nơi khô ráo, thoáng khí, nhiệt độ 2-10 độ C và tránh ánh sáng để hạn chế sinh độc tố solanine. Chỉ rửa khoai khi chuẩn bị chế biến để tránh ẩm mốc.

Đông lạnh rau củ theo mùa

(Ảnh: Shutterstock)

Rau củ trái mùa thường kém ngon và đắt. Hãy mua nhiều rau củ theo mùa, chần sơ qua nước sôi, để ráo rồi đông lạnh. Cách này giữ được dinh dưỡng và hương vị, đồng thời đảm bảo nguồn rau sạch quanh năm.

Làm sạch cá, cho vào túi kín và bảo quản lạnh

(Ảnh: iStock)

Cá cần được rửa sạch, lau khô, bọc kỹ bằng giấy bạc hoặc túi kín để tránh ám mùi sang thực phẩm khác. Bảo quản lạnh giữ cá được 2-3 ngày; cấp đông có thể lên đến 12 tháng.

Bảo quản bơ đúng cách

(Ảnh: Shutterstock)

Bơ mặn có thể để ở nhiệt độ phòng trong hộp đậy kín từ 1-2 ngày. Với bơ không muối, nên bảo quản trong tủ lạnh để tránh hỏng. Trước khi chế biến, bạn có thể để bơ ra ngoài khoảng 1 giờ cho mềm.

Giữ phômai mềm bằng giấy sáp và hộp kín

(Ảnh; iStock)

Phômai mềm như mozzarella hay feta rất dễ mốc do ẩm ướt. Cách tốt nhất là bọc bằng giấy sáp hoặc bảo quản trong dung dịch dầu/nước muối trong lọ thủy tinh. Với phômai cứng như parmesan, cheddar, thời gian bảo quản có thể được lâu hơn nhiều.

Những mẹo nhỏ trên không chỉ giúp giữ thực phẩm tươi lâu mà còn góp phần giảm lãng phí và tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt. Chỉ cần vài thao tác đơn giản - từ rửa sạch, bọc kín, đến bảo quản đúng môi trường - bạn sẽ thấy tủ bếp và tủ lạnh của mình ngăn nắp, thực phẩm tươi ngon hơn và bữa ăn cũng trở nên trọn vẹn./.

6 cách giúp hạn chế vi nhựa thâm nhập vào thực phẩm của bạn Khi nấu nướng, bảo quản thực phẩm hay pha một tách càphê hoặc trà vào buổi sáng, bạn có thể đang vô tình thêm vi nhựa vào đồ ăn và thức uống.