Dự trữ và bảo quản thực phẩm hợp lý, đúng mức trong mùa bão

Trong mùa mưa bão, việc bảo quản và dự trữ thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm là hết sức quan trọng, tuy nhiên, người dân không nên tích trữ quá nhiều lương thực, nhất là thực phẩm tươi sống, mà nên chú trọng lưu trữ và bảo quản lương thực, thực phẩm đúng cách và hợp lý.

Thực phẩm tươi

Các loại thịt lợn, bò, gà nên được sơ chế và cất trữ trong ngăn đá, có thể dùng trong 3-5 ngày. Rau xanh như rau cải, rau muống, rau ngót, bầu, bí… bảo quản nơi khô ráo sẽ để được 2 ngày, trong tủ lạnh có thể giữ tới 4-5 ngày. Các loại củ quả như khoai tây, cà rốt, bầu, bí có thể bảo quản ngoài trời vài ngày. Tuy nhiên, thay vì rau xanh, nên ưu tiên mua các loại như bí ngô, cà rốt, khoai tây... để có thể bảo quản lâu hơn. Ngoài ra, trứng cũng là thực phẩm có thể bảo quản lâu hơn, nếu được bảo quản đúng cách có thể để từ 15-20 ngày.

Thực phẩm khô

Cần chuẩn bị đầy đủ gạo, muối, nước mắm, dầu ăn và các loại thực phẩm khô. Những món nên có trong mùa mưa bão gồm: cá khô, mì ăn liền, đồ hộp (thịt hộp, cá hộp, xúc xích ăn liền), ruốc, sữa đặc. Khi dùng đồ hộp, cần chú ý kiểm tra hạn sử dụng và sắp xếp khẩu phần hợp lý. Nên lưu trữ lương khô - có thời gian bảo quản lâu, thay cho bánh mỳ - thời gian bảo quản chỉ 2-3 ngày.

Nước uống

Các gia đình cần trữ sẵn nước sạch trong bể, thùng, xô chậu, đồng thời mua thêm nước uống đóng chai, nước hoa quả và sữa hộp. Mỗi người cần tối thiểu 3 lít nước mỗi ngày, tức khoảng 45 lít cho một gia đình bốn người trong ba ngày. Tất cả nên để ở nơi khô ráo, tránh nguy cơ ngập nước.

Cách bảo quản thực phẩm trong và sau mưa bão

Kiểm tra tủ lạnh: Nhiệt độ nên dưới 40°F (4-5°C) để ngăn vi khuẩn phát triển. Vệ sinh tủ lạnh trước khi bảo quản thức ăn sẽ giúp thức ăn, thực phẩm tươi ngon lâu hơn.

Khi mất điện: Hạn chế mở tủ lạnh. Tủ đá đầy có thể giữ lạnh 48 giờ, nửa tủ khoảng 24 giờ; tủ lạnh chỉ giữ lạnh 4 giờ. Sau 4 giờ, cần loại bỏ các thực phẩm dễ hỏng như thịt, cá, trứng, sữa và đồ ăn nấu sẵn.

Khi nhà bị ngập nước: Chỉ uống nước đun sôi hoặc nước đóng chai. Không dùng thực phẩm đã tiếp xúc với nước lụt, kể cả nước giải khát đóng chai xoáy nắp hoặc hộp giấy, hộp nhựa. Riêng đồ hộp bằng kim loại có thể dùng nếu được khử trùng sạch sẽ.

Dự trữ thực phẩm hợp lý trước mùa mưa bão không chỉ giúp gia đình yên tâm sinh hoạt mà còn bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai - những đối tượng dễ bị tổn thương trong điều kiện thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Không nên dự trữ quá nhiều lương thực, thực phẩm

Vừa qua, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kịp thời có các phương án chỉ đạo đối phó trước tác động của bão số 5. Theo đó, các Sở Công Thương, doanh nghiệp, hệ thống phân phối, lực lượng quản lý thị trường đã đồng bộ vào cuộc. Một mặt, chủ động lên phương án dự trữ, điều tiết nguồn hàng, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đẩy giá thực phẩm mùa mưa bão.

Doanh nghiệp, siêu thị, thương nhân được kêu gọi phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động dự trữ, không lợi dụng hoàn cảnh để kiếm lời bất chính. Theo đó, người dân cũng nâng cao ý thức, mua sắm hợp lý, tránh tâm lý tích trữ quá mức gây thêm áp lực lên thị trường. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền các cấp và sự chung tay của toàn xã hội, sẽ giúp người dân cả nước vượt qua khó khăn trong thời gian mưa bão, lũ lụt./.

