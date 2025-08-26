Ảnh hưởng bão số 5: Sạt lở tuyến đường 433, cô lập nhiều xã vùng cao Phú Thọ

Ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại một số trạm dao động từ 200-270mm.

Tình hình mưa bão hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng tại khu vực vùng cao. Đặc biệt là tại xã Cao Sơn, đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá tuyến đường 433, cô lập nhiều xã ở vùng cao.

Sáng 26/8, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến đường tỉnh lộ 433, khu vực đỉnh suối Láo, thuộc xóm Rằng xã Cao Sơn. Vụ sạt lở, khiến hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp và làm tắc nghẽn hoàn toàn tuyến đường tỉnh lộ 433 nối các xã vùng cao với trung tâm huyện.

Vụ sạt lở làm cho giao thông bị cô lập hoàn toàn, khiến các xã Tân Pheo, Đức Nhàn và Quy Đức bị chia cắt với bên ngoài. Hàng trăm người dân và các phương tiện di chuyển bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó.

Để khẩn trương khắc phục, chính quyền xã Cao Sơn đã huy động lực lượng dân quân và người dân địa phương tham gia dọn dẹp đất đá nhằm sớm thông đường. Tuy nhiên, do lượng đất đá quá lớn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do thời tiết tại khu vực vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Chính quyền địa phương đang bố trí lực lượng canh gác tại khu vực sạt lở, không cho người dân và phương tiện di chuyển qua khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn.

Dự báo, tình hình mưa bão có thể tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực khác. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết và chủ động di dời đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường./.

Phú Thọ: Mưa lớn kéo dài, di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn Trong sáng 26/8, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã vận động, phối hợp hỗ trợ di dời gần 200 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.