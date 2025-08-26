Phú Thọ: Mưa lớn kéo dài, di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 26/8, trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 5 (bão Kajiki) gây mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương ở Phú Thọ đã chủ động triển khai các biện pháp di dời, ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân. Công tác cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và vận động người dân đến nơi an toàn đang được thực hiện khẩn trương.

Trong sáng 26/8, các lực lượng chức năng đã vận động, phối hợp hỗ trợ di dời gần 200 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Tại xã Cao Sơn, trước nguy cơ sạt lở cao ở xóm Ênh, chính quyền và lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 51 hộ dân với 151 nhân khẩu đến trú ẩn tại Trường Mầm non Chi Ênh.

Lực lượng tham gia gồm 35 người (15 dân quân, 20 cán bộ các ban, ngành địa phương) từ các ban, ngành, địa phương đã cùng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc và ổn định cuộc sống tạm thời.

Tại phường Hòa Bình, một trường hợp điển hình khác là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân (2 nhân khẩu) tại tổ 1 (phường Quỳnh Lâm cũ) bị ngập úng sâu cũng đã được di dời đến nơi an toàn hơn.

Các địa phương có nguy cơ sạt lở cao như Cao Phong, Mường Thàng, Mai Hạ, Mường Vang, Nật Sơn, Vân Sơn, Mường Động cũng khẩn trương rà soát và di dời người dân. Cụ thể, Cao Phong có 19 hộ, 92 nhân khẩu; Mường Thàng có 16 hộ, 72 nhân khẩu; Mai Hạ có 48 hộ, 195 nhân khẩu; Nật Sơn có 16 hộ, 82 nhân khẩu; Mường Động có 37 hộ, 131 nhân khẩu; Bao La có 3 hộ, 14 nhân khẩu.

Mưa lớn cũng làm mực nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây ngập lụt, cô lập một số khu dân cư và chia cắt giao thông.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục bám sát diễn biến, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để vận động, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Công tác theo dõi, cảnh báo và ứng phó mưa lũ, sạt lở đất đang được triển khai đồng bộ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản./.

Ảnh hưởng bão số 5: Phú Thọ chịu nhiều thiệt hại, hơn 180 hộ dân phải sơ tán Thống kê sơ bộ, có 52 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng tại các xã Sơn Lương, Xuân Viên, Hạ Hòa, Đào Xá, Tam Nông, Vân Sơn, Tu Vũ; 181 hộ dân (647 nhân khẩu) phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn, 1 người bị thương.