Hà Nội: Không cấp phép đào vỉa hè trong lúc không khí ô nhiễm nghiêm trọng

Đây là một trong những nội dung chính của Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các biện pháp khẩn cấp dưới sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới.

Đồng thời, chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố cơ chế phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí liên vùng, liên tỉnh.

Cùng đó, kiểm tra toàn bộ các khu xử lý chất thải rắn; yêu cầu các đơn vị bảo đảm vận hành liên tục, không để phát tán bụi, mùi; giám sát các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường theo phân cấp đảm bảo chất lượng vệ sinh tại các tuyến trọng điểm; chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường phun sương dập bụi, tưới nước rửa đường.

Mặt khác, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình đăng tải thông tin hiện trạng, dự báo chất lượng môi trường không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, thực hiện tuyên truyền hàng tuần.

Đoạn vỉa hè đường đang được thi công. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sở Xây dựng tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...); phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Ngoài ra, xây dựng hệ thống giám sát bụi (cảm biến, camera) tại 100% công trình có quy mô trên 1ha; hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu các công trình xây dựng bố trí hệ thống phun sương cố định giảm bụi tại khu dân cư tập trung (tại các tòa nhà cao tầng).

Cùng với đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động tổ chức ra quân để kiểm tra, xử lý các hoạt động xây dựng và giao thông vận tải trên địa bàn có nguy cơ gây phát tán bụi cao; không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Công an Thành phố tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm như chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi vật liệu; các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định, đặc biệt là tại các làng nghề, làng có nghề; sớm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh, camera giám sát giao thông tích hợp AI để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm.

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và Ủy ban Nhân dân các phường, xã khuyến cáo người dân (đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp) hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong thời điểm VN_AQI (chỉ số chất lượng không khí) ở mức cao để bảo vệ sức khỏe.

Bụi mịn và sương mù dày đặc gây hạn chế tầm nhìn của các phương tiện lưu thông sáng 10/12/2025. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó bệnh tật và yêu cầu các cơ sở y tế trong nội thành, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí có dự phòng về phương tiện, trang bị thiết bị để sẵn sàng ứng phó phục vụ nhân dân trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị suy giảm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đường hô hấp của nhiều người.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên; tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập của học sinh khi có cảnh báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đúng quy định; xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ, làm rơi vãi ra đường; các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, rà soát, quản lý chặt chẽ và tổ chức kiểm tra môi trường đối với các nguồn thải công nghiệp và hoạt động có công đoạn đốt tại các làng nghề, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

Tổ chức việc tổng vệ sinh môi trường định kỳ hàng tuần (thứ 7, chủ nhật) và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn; huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư cùng giám sát các hoạt động gây ô nhiễm trên địa bàn, nhằm kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng để xử lý trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm về phát thải bụi, khí thải.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nếu để xảy ra tình trạng đốt rác, tập kết, đổ rác thải, phế thải không đúng quy định gây ô nhiễm trên địa bàn.

Thời gian qua, quá trình đô thị hóa cùng các hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất gia tăng đã phát sinh lượng lớn khí thải và bụi.

Đặc biệt, những ngày gần đây, hình thái thời tiết cực đoan như mây mù dày, nhiệt độ thấp và hiện tượng nghịch nhiệt đã khiến chỉ số AQI của Thủ đô chạm mức “xấu” và “rất xấu”, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân./.

