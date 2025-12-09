Xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0-9,0 độ vĩ Bắc; 114,0-115,0 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m và có mưa dông, gió giật mạnh, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới: Suy yếu thành một vùng áp thấp Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h, suy yếu và tan dần.