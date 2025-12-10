Thời tiết ngày 10/12: Bắc Bộ có sương mù, Trung Bộ cục bộ có mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 1h ngày 10/12 ở vào khoảng 8,0-9,0 độ vĩ Bắc; 111,0-112,0 độ kinh Đông.Dự báo diễn biến trong 24h tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu và tan dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau): gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Trung tâm cảnh báo, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo trong 12h tới, trên Biển Đông, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu và tan dần. Khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0-4,0m và có mưa dông gió giật mạnh.

Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Thời tiết cụ thể các vùng đất liền trên cả nước như sau:

Thành phố Hà Nội

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

- Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa rải rác, riêng Huế có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

- Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

- Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

- Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Huế và Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to trên 200 mm Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.