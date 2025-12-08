Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Chiều 8/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đại diện một số bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và nhà thầu thi công.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành một phần Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình sau ngày 19/12/2025, Bộ Y tế đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại công trường để nắm bắt tiến độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc.

Đến nay, các nhà thầu đã thi công, hoàn thiện đường giao thông, bãi đỗ xe, cắt dọn cỏ; lắp đặt nội thất, thiết bị hội trường, lắp đặt bảng biển; sơn sửa trong, ngoài nhà, lan can sắt; mái che sảnh nhận hàng; lắp đặt hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trong nhà; đài phun nước; hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí...; hoàn thiện và chạy thử hệ thống cung cấp khí y tế, hệ thống RO; bơm oxy lỏng vào các bình chứa để chạy thử, kiểm định hạng mục khí y tế...

Tuy nhiên, hiện nay còn một số vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy do hồ sơ thiết kế thì có một số điều chỉnh, thay đổi cần phải lập lại hồ sơ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung phần kiến trúc.

Về công tác cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế, đối với các thiết bị y tế áp dụng mua sắm trực tiếp, hiện các nhà thầu đang triển khai cung cấp, lắp đặt một số thiết bị trong tổng số 82 thiết bị y tế thuộc Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và 83 thiết bị y tế thuộc Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các thiết bị y tế phục vụ hoạt động xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã được lắp đặt, chạy thử.

Dự kiến đến ngày 18/12/2025 sẽ hoàn thiện lắp đặt thêm hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống đúc bệnh phẩm, máy chuyển mẫu bệnh phẩm... Đối với phần thiết bị y tế áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Ban Quản lý dự án đang tổ chức đấu thầu; dự kiến bàn giao toàn bộ thiết bị tại công trường trước ngày 31/3/2026; hoàn thành lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ thiết bị trước ngày 30/4/2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh cho biết, để chuẩn bị cho lễ khánh thành xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào ngày 19/12/2025 tới, tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉnh trang hạ tầng giao thông khu vực xung quanh 2 bệnh viện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Tỉnh đang tập trung đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội. Dự kiến sẽ hoàn thành 650 căn hộ vào tháng 6-7/2026 đáp ứng nhu cầu nơi ở cho cán bộ, y bác sỹ của 2 bệnh viện.

Tỉnh đã chỉ đạo Sở xây dựng phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án, các nhà thầu để phối hợp thực hiện nghiệm thu chất lượng công trình…

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các bệnh viện, tỉnh Ninh Bình cùng các nhà thầu trong quá trình triển khai, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, tiến độ xây dựng Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình đã đạt kết quả tích cực, song quỹ thời gian từ nay đến lễ khánh thành xây dựng 2 dự án không còn nhiều.

Do đó, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo sát sao, đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ để kịp thời thanh toán cho các nhà thầu; các thiết bị đã mua sắm cần khẩn trương lắp đặt, chạy thử, đảm bảo vận hành ổn định trước khi đưa vào sử dụng.

Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các đơn vị liên quan phải hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thủ tục về môi trường, cấp phép xả thải và chuyển cho các sở, ngành của tỉnh để xem xét, xử lý sớm.

Đối với lễ khánh thành xây dựng dự kiến diễn ra ngày 19/12/2025, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch./.

Chuẩn bị sẵn phương án vận hành hoạt động Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, thiết bị để vận hành hoạt động 2 bệnh viện sau khi hoàn thành cơ sở 2.