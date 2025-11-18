Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 18/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thời gian qua, Bộ đã tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bảo đảm đáp ứng tiến độ Chính phủ giao.

Công tác xây dựng cơ bản sẽ hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Tuy nhiên, còn một số công việc khó hoàn thành trước ngày 30/11/2025 như: hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cửa và bảng điều khiển phòng mổ tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; hệ thống UPS, một số tuyến đường giao thông ngoài nhà tại dự án Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán các gói thầu, hạng mục đã được Ban Quản lý dự án gửi hồ sơ dự toán cho Viện Kinh tế xây dựng để thẩm tra các hạng mục.

Đối với thiết bị y tế áp dụng mua sắm trực tiếp, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành ký hợp đồng mua sắm đối với 82 thiết bị thuộc dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; 83 thiết bị y tế thuộc dự án Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Dự kiến cơ bản hoàn thành công tác lắp đặt trước ngày 25/12/2025.

Đối với phần thiết bị y tế áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Ban Quản lý dự án đang tổ chức đấu thầu. Dự kiến bàn giao toàn bộ thiết bị tại công trường trước ngày 31/3/2026; hoàn thành công tác lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ thiết bị trước ngày 30/4/2026.

Công tác thi công tại hiện trường còn một số công việc khá chậm như: hệ thống phòng mổ, nhà thầu vẫn chưa tập kết đủ vật tư tại công trường; tại dự án Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 thiếu hệ thống bánh xe nên chưa lắp dựng được cửa phòng mổ, hệ thống UPS thuộc hệ thống cung cấp điện của dự án dự kiến đến tháng 1/2026 nhà thầu mới hoàn thành công tác nhập khẩu, tập kết thiết bị về công trường...

Việc thi công hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều hạng mục chưa hoàn thiện như: trụ chữa cháy, lắp đặt bơm chữa cháy, tủ tín hiệu báo cháy, kết nối với hệ thống phòng cháy, chữa cháy của nhà chính; chưa triển khai thi công lắp đặt: hệ thống lò hấp rác cao tần, hệ thống điều hòa, cửa nhựa, cửa thép, cửa phai, quạt thông gió…

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án, đồng thời đưa ra những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa hai dự án đi vào hoạt động.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các bệnh viện, tỉnh Ninh Bình và các nhà thầu trong triển khai, cơ bản bảo đảm được tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị các đơn vị cần tập trung nguồn lực, gấp rút hoàn thành khối lượng công việc còn lại, hoàn thành xây dựng cơ bản trước ngày 30/11/2025; phấn đấu đưa vào hoạt động một phần cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình vào cuối năm 2025.

Bộ Y tế cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng các phương án để bảo đảm các điều kiện vận hành 2 bệnh viện.

Các nhà thầu, đơn vị thi công cần quyết tâm hơn nữa, bố trí đội ngũ kỹ sư, công nhân tăng ca, tăng kíp để hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt thiết bị 2 cơ sở theo đúng cam kết.

Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần chủ động về nguồn nhân lực để khi tiếp nhận bàn giao công trình là có thể vận hành tốt./.

