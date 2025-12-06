Thói quen tưởng chừng vô hại vào ban đêm có thể gây hại cho tim mạch

Việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm tưởng như vô hại, nhưng nghiên cứu mới cho thấy nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng nên mua rèm cản sáng và thực sự tắt hẳn điện thoại trước khi đi ngủ.

Theo công trình công bố trên tạp chí JAMA Network Open, tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo vào ban đêm có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Cụ thể, mức độ nguy cơ tăng lên đối với suy tim, bệnh động mạch vành, rung nhĩ, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Nghiên cứu chỉ ra điều gì?

Các nhà khoa học theo dõi mức độ tiếp xúc ánh sáng ban đêm trong một tuần của 88.905 người từ 40 tuổi trở lên, sử dụng thiết bị cảm biến đeo trên cổ tay ghi nhận lượng ánh sáng trong khoảng từ 0 giờ 30 đến 6 giờ sáng.

Người tham gia được chia thành bốn nhóm theo mức độ tiếp xúc ánh sáng ít nhất đến nhiều nhất. Dữ liệu sức khỏe tim mạch được theo dõi trong 9,5 năm và được điều chỉnh theo các yếu tố nguy cơ đã biết như hút thuốc, mức độ vận động, làm ca đêm và điều kiện kinh tế-xã hội.

Kết quả cho thấy nhóm tiếp xúc ánh sáng nhiều nhất có nguy cơ tim mạch cao nhất. Người có mức tiếp xúc ánh sáng ban đêm cao có khả năng mắc suy tim tăng 56%, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng tới 56% và nguy cơ đột quỵ tăng tới 30%.

Vì sao ánh sáng ban đêm gây hại?

Lý do được các chuyên gia đưa ra liên quan đến nhịp sinh học - chu kỳ thức ngủ 24 giờ của cơ thể.

“Chúng ta biết nhịp sinh học là yếu tố quan trọng của lối sống lành mạnh, và sự gián đoạn chu kỳ thức-ngủ có thể liên quan đến các biến cố tim mạch,” bác sỹ Jeremy Slivnick, chuyên gia tim mạch tại UChicago Medicine (Mỹ), cho biết.

Ánh sáng vào ban đêm có thể đánh lừa não bộ, khiến cơ thể tưởng rằng đang là ban ngày và làm xáo trộn nhịp sinh học. Dù thời lượng ngủ đủ 7-8 tiếng, chất lượng giấc ngủ vẫn có thể kém nếu bạn thức dậy với cảm giác mệt mỏi hoặc đau đầu.

Bác sỹ Ehimen Aneni, Đại học Yale, cho rằng giấc ngủ kém chất lượng có liên quan đến nhiều bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Thiếu ngủ có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch khác.

Giấc ngủ là thời điểm cơ thể “sạc lại năng lượng.” Bác sỹ Slivnick cho biết việc thiếu ngủ kéo dài làm tăng căng thẳng, lo âu và kích hoạt cơ chế “chiến đấu hoặc bỏ chạy,” gây áp lực lên tim. Căng thẳng mãn tính là yếu tố dẫn đến tăng huyết áp - một nguy cơ lớn của bệnh tim mạch.

Ngoài ra, rối loạn nhịp sinh học cũng làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2, từ đó làm tăng nguy cơ bệnh tim.

Một điểm đáng chú ý khác là phụ nữ dường như chịu tác động lớn hơn nam giới. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ nhạy cảm hơn với sự gián đoạn nhịp sinh học do ánh sáng và phụ nữ làm ca đêm có tỷ lệ suy tim cao hơn.

Giấc ngủ chất lượng là chìa khóa cho một trái tim khỏe mạnh

Dù cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định cơ chế chính xác, việc giảm tiếp xúc ánh sáng vào ban đêm vẫn là cách thiết thực để giảm nguy cơ tim mạch.

Người trưởng thành nên ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm và duy trì giờ đi ngủ-thức dậy ổn định mỗi ngày. “Giấc ngủ càng tốt thì sức khỏe càng tốt; giấc ngủ tốt hơn đồng nghĩa nguy cơ bệnh tim mạch thấp hơn,” Aneni nhấn mạnh.

Ngoài việc tắt đèn và giảm ánh sáng từ màn hình trước khi ngủ, có nhiều yếu tố khác giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Tám yếu tố cốt lõi để bảo vệ tim mạch

Bác sỹ Slivnick khuyến nghị bệnh nhân theo bộ hướng dẫn Life Essential 8 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, gồm các nguyên tắc:

Duy trì chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, đạm nạc, hạt và ngũ cốc.

Tập thể dục ít nhất 120 phút/tuần ở mức độ vừa phải hoặc 75 phút tập cường độ cao.

Không hút thuốc.

Ngủ 7-9 giờ mỗi đêm.

Kiểm soát cân nặng.

Duy trì mức cholesterol và đường huyết ổn định.

Giữ huyết áp trong giới hạn cho phép.

“Nếu thực hiện tốt tám yếu tố này, chúng ta đã đi được một chặng đường rất xa trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch,” bác sỹ Slivnick nói./.

