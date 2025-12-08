An Giang: Nồi cháo cho bệnh nhân nghèo của cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn

Cứ vào khoảng 6 giờ ngày Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ Ba hằng tháng, khoảng sân nhỏ của Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (tỉnh An Giang) lại đông đúc hơn thường ngày.

Hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn xếp hàng đón nhận những bát cháo cháo nóng hổi, thơm ngon, giàu dinh dưỡng từ cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) trao tặng.

Nồi cháo nghĩa tình

Những nồi cháo được cán bộ, chiến sỹ Đồn nấu bằng cả tấm lòng, đã trở thành điểm tựa ấm áp giúp hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghèo ở vùng biên giới An Giang bớt khó khăn trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Từ khi trời còn mờ sương, các chiến sỹ trong tổ nuôi quân của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đã ra chợ tìm mua thực phẩm tươi, ngon nhất về nấu cháo để kịp mang đến Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc gửi tặng người dân. Trong gian bếp nhỏ thoảng mùi gạo mới, hương gừng tươi và nước hầm xương, mỗi người góp một đôi tay, một tấm lòng.

Thiếu tá Phan Trung Thực, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết chương trình “Cháo ấm nghĩa tình” được chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) triển khai từ đầu năm 2025, với tần suất hai tuần một lần, mỗi lần từ 700 đến 1.000 bát cháo, nguồn kinh phí hoàn toàn do cán bộ, chiến sỹ đơn vị tự quyên góp.

Đến nay, đã có hơn 5.000 bát cháo nóng, thơm ngon, giàu dinh dưỡng được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn trao tận tay cho người bệnh và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Theo Thiếu tá Phan Trung Thực, để có được nồi cháo nóng, ngon, sạch, đủ dưỡng chất, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phải chuẩn bị, sơ chế các thực phẩm như rau củ, gia vị từ chiều hôm trước rồi cho vào tủ lạnh bảo quản. Đến khoảng 2 giờ ngày hôm sau, tổ nuôi quân ra chợ tìm mua các thực phẩm như thịt, cá, tôm tươi sống về cùng nhau chế biến, kịp mang đến bệnh viện trao tận tay người dân vào lúc 6 giờ sáng.

Đang luôn tay múc từng hộp cháo thơm phức, nghi ngút khói để các chiến sỹ trẻ và đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, phường Đoàn Vĩnh Tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) trao tận tay đến các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Mai Thị Hồng Nga, đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn chia sẻ, mỗi lần tham gia trao tặng cháo là một lần chị thấy mình sống trọn với tinh thần của một người lính Biên phòng, luôn yêu thương, sẻ chia, đùm bọc nhân dân dù ở bất cứ đâu.

Lan tỏa hành động đẹp

Mỗi suất ăn chỉ đơn giản là một bát cháo cùng lời chúc sức khỏe, lời động viên chân thành, nhưng với người nhận, đó là lời nhắc họ không đơn độc.

Sau khi được Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn khởi xướng, Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) và các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc cùng nhiều nhà hảo tâm tại tỉnh An Giang cùng chung tay và duy trì đều đặn gần 1 năm nay.

Cứ đến lịch trao tặng cháo, nhiều bạn trẻ đã tình nguyện đến phụ nấu cháo, vận chuyển, mang cháo trao tận tay cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.

Điểm đặc biệt trong chương trình “Cháo ấm nghĩa tình” do Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn triển khai là sự chỉn chu, thấu hiểu và chia sẻ. Thực đơn từng nồi cháo được thay đổi linh hoạt theo mùa, đảm bảo đủ dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, phù hợp với từng đối tượng người bệnh. Không còn là bữa ăn sáng, bát cháo là món quà của sự sẻ chia, mang theo hơi ấm của lòng nhân ái và trách nhiệm thiêng liêng của người chiến sỹ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Mừng (ngụ xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) vừa thổi, vừa ăn từng thìa cháo nóng hổi chia sẻ, cháo Bộ đội Biên phòng trao tặng rất ngon và vệ sinh. Gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn, các con đi làm ăn xa, cháu nội nhập viện điều trị tại khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc. Nhà xa, có bao nhiêu tiền dành dụm, cả gia đình đều dồn để chữa bệnh cho cháu nội. Nhiều hôm, bà Mừng chỉ dám mua một suất cháo dinh dưỡng cho cháu, còn bà chỉ ăn tạm cái bánh mì không. “Những suất cháo miễn phí như thế này cũng giúp cho chúng tôi đỡ một phần chi phí sinh hoạt," bà Mừng xúc động nói.

Ông Lê Văn Dũng, bệnh nhân đang điều trị tại khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc cho biết, ông được biết Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với bệnh viện tổ chức phát cháo cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vào sáng chủ Nhật nên ra nhận 1 suất ăn thử.

"Cháo ngon lắm. Tôi mong các cô, chú Biên phòng có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục duy trì việc nấu cháo như thế này, qua đó giúp cho các bệnh nhân nghèo đỡ một phần chi phí điều trị hằng ngày. Không khí buổi trao tặng cháo rất gần gũi, ấm áp đã tiếp thêm năng lượng tích cực, động viên tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi cố gắng chữa bệnh," ông Dũng nói.

Thiếu tá Phan Trung Thực, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn cho rằng, nỗi lo lớn nhất của người nghèo mỗi khi đau yếu, bệnh tật phải vào viện điều trị là tiền điều trị, chi phí ăn uống hằng ngày. Thấu hiểu điều này, thời gian tới, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn sẽ tiếp động viên cán bộ, chiến sỹ cố gắng tăng tần suất trao tặng cháo miễn phí từ hai tuần một lần lên mỗi tuần một lần, mỗi lần hơn 1.000 bát cháo.

Theo bác sỹ Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, Chương trình “Cháo ấm nghĩa tình” do Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, phường Đoàn Vĩnh Tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc là một hoạt động mang tính nhân văn, sẻ chia.

Mỗi bát cháo ấm, mỗi nụ cười trao gửi là một thông điệp yêu thương lan tỏa, gắn kết tình quân dân, giúp người bệnh thêm ấm lòng trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên các đơn vị giao lưu, gắn kết, cùng nhau lan tỏa tinh thần “tình nguyện vì cộng đồng."

Mong rằng, hoạt động ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng, góp phần tô thắm thêm những phẩm chất cao đẹp của người người lính “Bộ đội Cụ Hồ” mang quân hàm xanh nơi biên giới Tây Nam./.

