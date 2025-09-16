Xây nhà mới cho dân vùng lũ Điện Biên - “cột mốc” vững chãi ấm tình quân dân

Những ngày này, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang khẩn trương ngày đêm dựng lại nhà cửa, giúp người dân các xã Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Mường Luân và Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) có nhà mới kiên cố sau thiên tai xảy ra vào đầu tháng 8/2025, sớm ổn định cuộc sống.

Mỗi căn nhà mới không chỉ là công trình dân sinh mà còn là “cột mốc” vững chãi ấm tình quân dân.

Với quyết tâm “30 ngày thần tốc - về đích,” xây dựng mới 80 căn nhà và cải tạo, sửa chữa 241 căn cho các hộ dân bị thiệt hại sau thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua diễn ra từ ngày 30/8-30/9.

Sau lễ phát động, tại Khu tái định cư bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) - địa điểm xây mới 20 căn nhà cho các hộ dân, mỗi ngày luôn có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 741, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) và các chiến sỹ Trung đoàn 82 (Quân khu 2) tích cực đào móng, san nền, vận chuyển gạch, dựng khung, lợp mái tôn, xây nhà cho các hộ dân.

Dù thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường nhưng các chiến sỹ vẫn miệt mài xây tường, lợp mái nhà để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sau 15 ngày ra quân, đến nay, 10/80 căn nhà đã hoàn thành, 66 căn đang triển khai và 4 căn khác đang chờ mặt bằng.

Đối với việc sửa chữa 241 nhà, đến thời điểm này, 108 căn đã hoàn thành và 92 nhà đang triển khai.

Để đạt được mục tiêu đề ra, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã huy động 588 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, Biên phòng, dân quân tự vệ và hàng trăm chiến sỹ thuộc Trung đoàn 82, Kho 79... với nhiều phương tiện máy móc, chạy đua với thời gian đẩy nhanh tiến độ, kịp thời về đích đúng thời gian.

Trực tiếp giúp người dân xây dựng nhà tại Khu tái định cư Háng Pu Xi, chiến sỹ Lường Văn Thịnh (Trung đoàn 741) cho biết được sự phân công của đơn vị, anh cùng nhiều đồng đội đến Khu tái định cư Háng Pu Xi giúp người dân san nền, đào móng và xây dựng nhà.

Mỗi ngày trôi qua, chứng kiến những ngôi nhà mới dần hình thành, anh và các đồng đội rất vui và hạnh phúc bởi đã đóng góp một phần công sức để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Thào A Của, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc triển khai xây dựng nhà ở cho nhân dân, hiện đơn vị đang xây dựng 80 nhà ở mới tại các xã Na Son (6 nhà), Xa Dung (35 nhà), Tìa Dình (14 nhà), Mường Luân (18 nhà) và xã Sín Thầu (7 nhà).

Ngoài ra, đơn vị còn tham gia sửa chữa 241 nhà cho các hộ dân bị hư hỏng sau thiên tai. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 10/80 căn, sửa chữa xong 92/241 nhà; số còn lại đang tiếp tục triển khai.

Từ đầu tháng 8/2025 đến nay, dù thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp và giao thông đi lại khó khăn nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn nỗ lực để đồng hành với nhân dân đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành kế hoạch và bàn giao nhà vào ngày 30/9.

Thiên tai đi qua, cuộc sống của người dân vùng lũ vẫn còn nhiều khó khăn nhưng sự quyết tâm, sự chung tay sẻ chia của cả cộng đồng sẽ là điểm tựa vững chắc để người dân Điện Biên vươn lên trong gian khó./.

Những ngôi nhà đầu tiên được bàn giao cho người dân ở vùng lũ Điện Biên Sau 30 ngày (từ ngày 11/8 đến nay), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã hoàn thành và bàn giao 2 ngôi nhà cho gia đình ông Lò Văn Hòa và ông Lò Văn Xuân ở bản Che Phai.