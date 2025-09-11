Những ngôi nhà đầu tiên được bàn giao cho người dân ở vùng lũ Điện Biên

Chiều 11/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho 2 gia đình ở xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên.

Tại xã Mường Luân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đang triển khai hỗ trợ xây dựng 18 ngôi nhà, trong đó 2 nhà thực hiện theo mẫu thiết kế, 16 nhà có sự tham gia vốn đối ứng của người dân.

Với tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sau 30 ngày (từ ngày 11/8 đến nay), đơn vị đã hoàn thành và bàn giao 2 ngôi nhà cho gia đình ông Lò Văn Hòa và ông Lò Văn Xuân ở bản Che Phai.

Những căn nhà mới được xây dựng khang trang, sạch đẹp, bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ 20 ngày so với yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết đây là 2 ngôi nhà đầu tiên do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trực tiếp xây dựng hoàn thành. Hiện, lực lượng vũ trang đang khẩn trương hoàn thiện 66 ngôi nhà và sửa chữa hơn trăm ngôi nhà cho bà con vùng lũ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô ghi nhận và biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ đã nỗ lực khắc phục khó khăn mọi mặt, từ nhân lực, vật lực, thời tiết đến địa hình phức tạp và giao thông đi lại khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ. Nhiều ngôi nhà đã được xây dựng và bàn giao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu ổn định đời sống cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh những ngôi nhà được hoàn thành để bà con đưa vào sử dụng là kết quả của tinh thần đoàn kết, sẻ chia trách nhiệm và cũng là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương đối với đồng bào vùng thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các hộ được trao nhà mới sẽ trân trọng, sử dụng hiệu quả công trình được hỗ trợ; đồng thời phát huy tinh thần tự lực, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Chính quyền cơ sở cần hướng dẫn, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế-xã hội tại địa phương./.

