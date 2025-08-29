Toàn cảnh chiến dịch thần tốc làm nhà cho người dân vùng lũ Điện Biên

Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phát động đợt thi đua“30 ngày Thần tốc-Về đích” quyết tâm hoàn thành sửa chữa nhà ở cho nhân dân.

Đợt mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua tại Điện Biên đã khiến nhiều người dân mất nhà cửa.

Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phát động đợt thi đua“30 ngày Thần tốc-Về đích” quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai.

Tại khu tái định cư bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, bộ đội đang khẩn trương thi công, làm nhà cho người dân bị mất nhà do trận lũ.

Bất chấp thời tiết và địa hình khó khăn, không khí lao động rất khẩn trương, hối hả với tinh thần thi đua thần tốc".