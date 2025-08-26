Mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở 7 tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 21 giờ 30 phút ngày 26/8 đến 2 giờ 30 phút ngày 27/8, khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như: Lào Cai, Sơn La và Quảng Ninh 10-20mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ 30-60mm, có nơi trên 90mm; từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh 10-25mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Mường Bang, Mường Cơi, Ngọc Chiến, Phù Yên; Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Sại, Đoàn Kết, Gia Phù, Kim Bon, Mường La, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Song Khủa, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tà Xùa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ; Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sơn, Chiềng Sung, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mai Sơn, Mường Bú, Mộc Sơn, Pắc Ngà, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Tà Hộc, Xím Vàng, Xuân Nha, Yên Châu, Yên Sơn (tỉnh Sơn La);

Bản Nguyên, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Chí Tiên, Cự Đồng, Đại Đình, Đại Đồng, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đồng Lương, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hùng Việt, Hương Cần, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lai Đồng, Lập Thạch, Liên Hòa, Long Cốc, Mai Châu, Mai Hạ, Minh Hòa, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Ngọc Sơn, Âu Cơ, Nông Trang, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Khê, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Quyết Thắng, Sơn Đông, Sơn Lương, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Sơn, Thái Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Thượng Long, Tiên Lữ, Tiên Lương, Toàn Thắng, Trung Sơn, Tu Vũ, Văn Lang, Văn Miếu, Vân Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị; An Bình, An Nghĩa, Bằng Luân, Bao La, Bình Nguyên, Bình Phú, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Chân Mộng, Chí Đám, Đà Bắc, Dân Chủ, Đoan Hùng, Đông Thành, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hiền Quan, Hợp Kim, Hy Cương, Khả Cửu, Lâm Thao, Liên Minh, Liên Sơn, Lương Sơn, Minh Đài, Mường Động, Mường Vang, Nật Sơn, Nguyệt Đức, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Phong Châu, Phú Thọ, Tân Hòa, Thống Nhất, Vân Phú, Pà Cò, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quy Đức, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Sơn, Tân Mai, Tân Pheo, Tây Cốc, Thịnh Minh, Thu Cúc, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Trạm Thản, Vân Bán, Xuân Lãng, Xuân Lũng, Yên Lãng, Yên Sơn; Hoàng An, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Tề Lỗ, Thổ Tang, Vĩnh An, Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ);

Bản Hồ, Bảo Ái, Chấn Thịnh, Dương Quỳ, Gia Hội, Hưng Khánh, Liên Sơn, Lương Thịnh, Minh Lương, Mỏ Vàng, Nậm Có, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Cầu Thia, Nam Cường, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Trung Tâm, Văn Phú, Yên Bái, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Púng Luông, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Van, Tà Xi Láng, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Tú Lệ, Văn Chấn, Việt Hồng, Y Tý, Yên Bình; Bản Xèo, Bảo Yên, Cảm Nhân, Hạnh Phúc, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lục Yên, Mậu A, Mường Bo, Mường Hum, Mường Lai, Nậm Chày, Âu Lâu, Phong Dụ Hạ, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tả Phìn, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Trấn Yên, Văn Bàn, Xuân Ái, Yên Thành; Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bát Xát, Cát Thịnh, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc San, Dền Sáng, Đông Cuông, Gia Phú, Hợp Thành, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lao Chải, Mù Cang Chải, Nậm Xé, Cam Đường, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Võ Lao, Xuân Hòa, Xuân Quang (tỉnh Lào Cai);

Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Lương Minh; Đầm Hà, Điền Xá, Đường Hoa, Tiên Yên(tỉnh Quảng Ninh);

Hồi Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Thiết Ống, Trung Hạ, Văn Nho, Văn Phú, Yên Thắng; Bá Thước, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Linh Sơn, Lương Sơn, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nhi Sơn, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Thủy, Tam Chung, Tân Thành, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thành Vinh, Thiên Phủ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Vạn Xuân, Yên Khương; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Công Chính, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Na Mèo, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tây Đô, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Vân Du, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thọ (tỉnh Thanh Hóa);

Na Ngoi, Thông Thụ, Tiền Phong; Châu Tiến, Mường Lống, Mường Típ, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương; Anh Sơn, Bắc Lý, Châu Bình, Châu Khê, Châu Lộc, Con Cuông, Hạnh Lâm, Keng Đu, Môn Sơn, Mường Quàng, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nghĩa Hưng, Nhôn Mai, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tri Lễ, Yên Xuân (tỉnh Nghệ An);

Hương Bình, Hương Khê, Hương Phố, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Vũ Quang; Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cổ Đạm, Hương Sơn, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Thượng, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Tùng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, Phú Thọ và Thanh Hóa cấp 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.

