Lào Cai: Mưa lũ khiến 1 người bị thương, hàng trăm nhà ở bị thiệt hại

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ngày 26/8, Lào Cai có mưa to đến rất to. Mưa lớn gây lũ trên các sông suối khiến 1 người bị thương, hàng trăm nhà ở bị thiệt hại. Lào Cai đã phải di dời nhiều hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều địa phương có mưa lớn từ 100mm đến trên 200mm, như: Cao Phạ (xã Tú Lệ) 229mm; Tà Si Láng (xã Tà Si Láng) 229,6mm; Suối Giàng (xã Văn Chấn) 169,4mm; Suối Quyền (xã Sơn Lương) 162,8mm; Làng Nhì (xã Phình Hồ) 143,4mm; An Lương (xã Mỏ Vàng) 140mm; Nậm Mười (xã Sơn Lương) 138,6mm; Hồng Ca (xã Hưng Khánh) 136,8mm; Đại Lịch (xã Chấn Thịnh) 136mm; Phúc Sơn (phường Cầu Thia) 129,4mm...

Mưa lớn khiến 1 người bị thương (xã Khánh Yên), đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Tính đến thời điểm 11h ngày 26/8, đã có 708 nhà ở bị thiệt hại, trong đó có 2 nhà tại xã Phong Du Hạ và xã Mường Bo bị sập hoàn toàn; 15 nhà bị tốc mái trên 70%; 77 nhà bị tốc mái từ 30-70%; 607 nhà bị tốc mái dưới 30%; 2 nhà (xã Phúc Khánh) bị hư hỏng dưới 50%; 5 nhà (xã Hạnh Phúc) bị sạt lở taluy ảnh hưởng.

Trên 23,5ha ngô, lúa, cây lâm nghiệp bị thiệt hại; 7 cột điện bị gãy đổ; 37 nhà xưởng và công trình phụ trợ bị tốc mái... Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5,5 tỷ đồng.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Lào Cai đã di dời 140 hộ dân tại xã Phong Dụ Thượng sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn tại nhà người thân và các nhà dân trong thôn.

Hiện, mực nước trên các sông suối của Lào Cai đang lên. Mực nước lúc 7h trên sông Thao tại trạm Lào Cai là 79,12m (dưới báo động 1 là 0,88m), trạm Yên Bái là 27,36m (dưới báo động 1 là 2,64 m), trên sông Ngòi Thia là 42,97m (dưới báo động 1 là 1,53m), trên sông Nậm Kim là 938,64m (dưới báo động 1 là 0,36m), trên sông Ngòi Hút là 52,69m (trên báo động 1 là 0,19m).

Mực nước trên sông Chảy đang dao động theo điều tiết của các thủy điện phía thượng lưu.

Dự báo, sáng mai (27/8), Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Từ chiều 27/8, mưa lớn giảm dần. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; lũ ống, lũ quét, ngập úng vùng trũng thấp và lũ lên trên các sông suối.

Cùng với đó, từ hôm nay (26/8) đến ngày 28/8, trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức từ báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Các địa phương tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ về thiên tai và các hộ nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm để có ngay phương án di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn; đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra./.

Bão làm 16 người thương vong với nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương Tính đến 7 giờ ngày 26/8, bão số 5 đã làm 3 người chết (Ninh Bình 1, Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1), 13 người bị thương (Phú Thọ 1, Nghệ An 2, Hà Tĩnh 5, Quảng Trị 5); 8 nhà sập đổ (Hà Tĩnh 7, Quảng Trị 1)...